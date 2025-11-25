Ötvös András érseki tanácsos vehette át idén az Egri Főegyházmegye Pyrker-díját

„Még ma velem leszel a Paradicsomban” – ígérte Jézus a gonosztevőnek, aki megbánta bűneit, s segítségét kérte, mert újra akarta kezdeni életét Krisztussal – idézte fel a főpásztor az üdvtörténet egyik legfontosabb mondatát, s hozzátette: azt jelenti a „még ma”, hogy az igazi Király a kereszten is királyként viselkedik, azonnal segít annak, aki ezt kéri.

Jézus véres harcot folytat keresztfáján a sátánnal, aki legyőzte az első embert, de halálos csapást mér rá, megmentve ezzel bennünket önmaga helyett.

Az ígéret pedig ránk is érvényes, vele lehetünk a Paradicsomban, ha hozzá kapcsoljuk életünket.

Királlyá akarták kiáltani, mert a kenyérszaporításkor ingyen kenyeret adott a népnek. Ezt Krisztus nem fogadta el, mert az ő királysága „nem ebből a világból való”. Megszabadít a bűneinktől, hogy boldogok legyünk. A meghívást az ő országába minden vasárnap megünnepeljük a szentmisében.

Krisztus a kereszten kiontott vérével szerzett békességet. Ez az igazi béke, amelyet csak ő tud megteremteni, ha befogadjuk a szívünkbe. Ezért emlékeztet bennünket a kereszt a templom tornyán, otthonunk falán arra, hogy megváltottak vagyunk. „Köszönjük a mindenható Atyának, hogy ilyen Királyt adott nekünk, s az üdvösségünk biztosítva van, nekünk már csak meg kell bánnunk bűneinket!” – mondta szentbeszédében az egri érsek.

Az érsek a szentmisét követően adta át a Pyrker-díjat Ötvös András érseki tanácsosnak.

A laudációt Ficzek László általános püspöki helynök mondta el, amelyet teljes terjedelmében közzé teszünk:

„1950. január 16-án itt, a Heves vármegyei Gyöngyöstarjánban született Ötvös András érseki tanácsos, tiszteletbeli kanonok, nyugalmazott plébános. A falubeli plébános hivatástörténetét hallva, harmadikos korában elhatározta, hogy ő maga is pap lesz – mesélte el András atya a Szent István Televízió papi portrékat bemutató Hívtál Uram, itt vagyok... című sorozatában. A középiskolát Pannonhalmán végezte el, ahol olyan útravalót kapott, amely egész életében iránytűként segítette. Katonai szolgálatát követően Egerben, az Érseki Papnevelő Intézetben készült a papságra.

1975-ben szentelték pappá. A jelmondatát a Jelenések könyvéből választotta: „A trónon ülőnek és a Báránynak áldás, tisztelet, dicsőség és hatalom örökkön örökké!"(Jel 5,13).

Négy településen szolgált káplánként: Mezőkövesden, a Jézus Szíve Plébánián; Jászárokszálláson, Kunszentmártonban és Polgáron. 1980-ban plébánosi kinevezést kapott Tiszaörsre; 1982-től már Tiszaörvény települést is ellátta. 1984-ben derült ki, hogy a kezelések ellenére sem történik lényeges javulás a látásában. 1984. november 1-től Kádár érsek úr egészségi állapotára tekintettel nyugállományba helyezte. Idővel látását teljesen elveszítette, ugyanakkor annál nagyobb belső látásra tett szert, aminek következtében sokak által keresett és szeretett gyóntatóvá vált.

András atya 1988. augusztus 1-je óta gondosan figyel arra, hogy szülőfalujában, Gyöngyöstarjánban az esti szentmisét minden vasárnap bemutassa. 17 éve a Mátraverebély-Szentkúti búcsújáróhely gyóntatója a nyári időszakban, és szükség esetén kisegít a környékbeli plébániákon. Napi imádságában Jézus Krisztus oltalmába ajánlja azokat, akik segítik abban, hogy papként tudjon működni.

Idén ötven éve, hogy András atya lelkipásztori szolgálatát töretlen hittel és buzgósággal végzi, minden nehézség ellenére. Papi élete és Krisztusért hozott áldozata nagy erőforrása a szentmiséjét látogató híveknek, valamint mindazoknak, akik az ő szolgálatán keresztül részesülhetnek a bűnbocsánat és a betegek szentségében.

Köszönjük, hogy a betegség keresztjét hordozva is példát ad paptestvéreinek hivatásuk hűséges teljesítéséhez, a rájuk bízott lelkek szolgálatához.”

A főpásztor a díjat elismerő szavak kíséretében adta át. Elmondta: az összegyűlt papi közösség mutatja, hogy milyen sokat szeretik és tisztelik a díjazottat, a zsúfolásig megtelt templom ugyancsak a hívek szeretetének tanúbizonysága.

A kitüntetett Lukács evangéliumának soraival köszönte meg a díjat: „Ti is, amikor mindent megtesztek, amit parancsoltak nektek, mondjátok: »Haszontalan szolgák vagyunk, azt tettük, ami a kötelességünk volt!«” (Lk. 17,10) Hozzátette: Isten ajándéka, kegyelme és embertársak segítsége kellett az elmúlt 41 év szolgálatához, s kell a továbbiakhoz is.

A Pyrker-díjat az Egri Főegyházmegye 2020-ban alapította Felsőőri Pyrker János László pátriárka-érsek, az egyházmegye 71. főpásztora, az Magyar Tudományos Akadémia tiszteletbeli tagja, a művészetek mecénása, a német nyelvű irodalom számontartott alakja, a szegények, elesettek állhatatos pártfogójának emlékére. A Pyrker-díj zöld színű keretdobozban elhelyezett, bronzból készült, 90 milliméter átmérőjű plakett, amely Pyrker János László portréját ábrázolja a PYRKER-DÍJ felirattal, Pelcz Balázs szobrászművész 2020-ban készített alkotása.

Forrás: Egri Főegyházmegye

Szöveg: Bérczessy András

Fotó: Vozáry Róbert/Szent István Televízió

Magyar Kurír