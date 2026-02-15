P. de Champaigne: Ausztriai Anna és gyermekei imádkoznak Szent Benedekkel és Szent Skolasztikával

Kultúra – 2026. február 15., vasárnap | 15:00
1

Portik Noémi, M. Klarissza mallersdorfi ferences nővér a Vasárnap erdélyi katolikus hetilap 2026/7-es számában megjelenő írásában Philippe de Champaigne Ausztriai Anna és gyermekei imádkoznak Szent Benedekkel és Szent Skolasztikával című alkotását mutatja be.

Philippe de Champaigne 1602. május 26-án látta meg a napvilágot egy szegény család gyermekeként. Tanulmányait Brüsszelben végezte, majd 1621 táján Párizsba költözött önfejlesztés céljából. Végül a Luxembourg-palota díszítésének kidolgozása hozta el az elismerést, amelyet Nicolas Poussinnal együtt valósított meg. Ezt követően karrierje gyorsan ívelt felfele a királyi család pártfogása alatt. 1628-tól udvari festőként számos egyházi és királyi megbízatásnak örvendhetett. Philippe de Champaigne a Francia Akadémia egyik alapító tagjaként élete végéig, 1674. augusztus 12-én bekövetkezett haláláig aktív művészeti tevékenységet folytatott. Munkássága hidat képez a flamand barokk és a francia klasszicizmus között, ezzel együtt a 17. századi francia festészet egyik kiemelkedő egyéniségének tekinthetjük.

A következőkben egy vallási témát megjelenítő alkotását szeretnénk bemutatni.

Az Ausztriai Anna és gyermekei imádkoznak Szent Benedekkel és Szent Skolasztikával címet viselő alkotás a francia királyi családot jeleníti meg Szent Skolasztika és Szent Benedek előtt térdelve. A kompozíció felső részén, amely az égi szférát idézi, a Szentháromság jelenik meg a felhők között, oda irányul az imádkozó alakok tekintete és mozdulata.

A kép a flamand realizmus és a francia klasszicizmus szintézisét alkotja. A pasztellszínek használata erőteljes kontrasztot képez a szerzetesek fekete tónusú öltözetével, kiemelve alakjukat. A királyi család díszített ruházata és a szerzetesek egyszerűsége között szintén kontraszt érzékelhető, amelyet a testtartások is hangsúlyoznak. Alapvetően három szféra találkozik: a földi pompa és áhítat, a szentségi élet, valamint az egészen isteni, a mennyország. Az alkotás így e három teret köti össze egy jámborságot kiemelő alkotással.

Szöveg: Portik Noémi, M. Klarissza nővér

Forrás és fotó: Romkat.ro

Magyar Kurír

#egyházművészet #művészet #szentek és boldogok #szerzetesek

Kapcsolódó fotógaléria

Címlap | Hazai | XIV. Leó pápa | Külhoni | Kitekintő | Megszentelt élet | Nézőpont | Kultúra

2005-2015 © Magyar Kurír
Cím: 1068 Budapest, Városligeti fasor 42. | Postacím: 1406 Budapest, Pf.: 100. | E-mail: mk@katolikus.hu | Adószám: 19719445-2-42
Impresszum | Médiaajánlat | Jognyilatkozat | Adatkezelési tájékoztató