Pálya, kutatás, görögkatolikus örökség – Beszélgetés Véghseő Tamással, az MTA doktorával

A Szent Atanáz-díjat 2000-ben alapították azzal a céllal, hogy elismerjék azokat, akik kiemelkedő munkát végeztek a Szent Atanáz Görögkatolikus Hittudományi Főiskola és a görögkatolikus közösség érdekében. Az elismerést jelenlegi és egykori oktatók, hallgatók, illetve a főiskolához kötődő személyiségek kaphatják meg. Idén a főiskola szenátusának javaslatára Véghseő Tamás is a díjazottak között volt.

Rómától a Magyar Tudományos Akadémiáig

Véghseő Tamás a műsorban felidézte, hogy már fiatal papként lehetőséget kapott arra, hogy Rómában folytassa filozófiai és teológiai tanulmányait, majd ott szerezze meg doktori fokozatát is. Hazatérése után a Szent Atanáz Görögkatolikus Hittudományi Főiskolán folytatta tudományos munkáját, amelynek középpontjában az egyháztörténet állt. Az elmúlt több mint két évtizedben kutatóként, oktatóként és intézményvezetőként is meghatározó szerepet vállalt a görögkatolikus tudományos élet fejlődésében.

Több tucat kutató, ötvennél is több tudományos kötet

2006-ban megalapította a Görögkatolikus Örökség Kutatócsoportot, amely számos hazai és nemzetközi kutatási programot valósított meg. Munkájuk egyik legfontosabb eredménye a Collectanea Athanasiana sorozat, amely mára több mint ötven kötetben dolgozza fel a görögkatolikus egyházi, kulturális és liturgikus örökséget. A kutatócsoport munkájába fiatal történészek és tudósok tucatjai kapcsolódhattak be.

A görögkatolikus egyház felkerült a magyar tudomány térképére

A professzor szerint pályafutásának egyik legfontosabb eredménye, hogy a görögkatolikus tudományosság országos elismertséget szerzett. „Úgy gondolom, hogy amire talán nem csak én, hanem kollégáimmal együtt a legbüszkébbek lehetünk, az az, hogy egyáltalán a hittudományi főiskolánk, meg általában a görögkatolikus egyház megjelent a magyar tudományosság térképén.”

Mint fogalmazott: ennek egyik legfontosabb állomása volt, amikor kutatócsoportjával elnyerték a Magyar Tudományos Akadémia Lendület programjának támogatását, és a Szent Atanáz Görögkatolikus Hittudományi Főiskola olyan intézmények mellett jelent meg a tudományos élet élvonalában, mint az ELTE vagy a Debreceni Egyetem.

Új kutatások előtt

Véghseő Tamás a jövőbeni terveiről is beszélt. Elmondta, hogy új kutatási programon dolgozik, amely a magyar görögkatolikus társadalomtörténetet vizsgálja majd. A kutatás olyan témákat ölel fel, mint a papcsaládok szerepe, a görögkatolikus közösség társadalmi beágyazottsága és azok a történelmi folyamatok, amelyek eddig kevés figyelmet kaptak a hazai történettudományban.

Forrás: nyiregyhaza.hu/Nyíregyházi Egyházmegye

Fotó: P. Tóth Nóra/Nyíregyházi Egyházmegye

Videó: Nyíregyházi Televízió

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