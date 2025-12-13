Pannonhalmán a bencés diákok példája nyomán az idősek számára gyűjtenek adventben

A fiatalok több mint 2,4 millió forintot gyűjtöttek a főapátság Szent Adalbert Szociális Otthona számára. Most rajtunk a sor, hogy adományainkkal kövessük példájukat – szól a Pannonhalmi Főapátság felhívása.

A cél: méltó, biztonságos és otthonos környezet az időseknek

A főapátság célja, hogy az adományokból speciális, állítható fekhelyeket szerezzen be az otthon számára. Ezek a modern eszközök jelentősen megkönnyítik az ágyhoz kötött, mozgásukban korlátozott idősekről való gondoskodást, és nagyban hozzájárulnak mindennapi kényelmükhöz. Emellett szükségessé vált az évtizedek óta használt bútorok cseréje is: a korszerű, az idősek igényeihez igazodó berendezések nemcsak komfortosabbá, de biztonságosabbá és otthonosabbá teszik a helyiségeket.



Bár ezek tárgyak, mégis a törődés jelképei. Annak a bizonyítékai, hogy az idősek nincsenek egyedül, és közösségünk figyel rájuk.

Az adományokat banki utalással lehet eljuttatni: Pannonhalmi Főapátság

bankszámlaszám: 10700031-04072306-51100005

közlemény: adventi adományozás

A fiatalok példája: szolgálatból fakadó összefogás

A Pannonhalmi Főapátság iskolájában, a Pannonhalmi Bencés Gimnáziumban több évtizedes hagyomány, hogy november folyamán, Szent Márton ünnepéhez kapcsolódva a diákok egy nemes ügy mellé állnak. Idén figyelmük középpontjában az idősek álltak.

A fiatalok beszélgetéseken és előadásokon ismerkedtek az időskor kihívásaival, miközben különböző programokat szerveztek. Egyebek mellett árverést és bolhapiacot tartottak maguk között, tanáraik és szüleik segítségével. A programokból befolyt 2 400 855 forintot a Pannonhalmi Főapátság Szent Adalbert Otthonának ajánlották fel.

Ez a gesztus nemcsak anyagi segítséget jelentett, hanem példát is arra, hogyan tud a fiatal generáció szívből és felelősen fordulni az idősek felé. Már Szent Benedek is tudta, hogy a fiatalokra érdemes odafigyelni – mert ahogy a Regulában írta, gyakran nekik nyilatkoztatja ki az Úr azt, ami jobb. A Panonhalmi Főapátság ezért az idei adventben is csatlakozik a diákok kezdeményezéséhez.



A Szent Adalbert Otthon: évtizedek óta a gondoskodás helye

A Szent Adalbert Szociális Otthon hosszú ideje része a főapátság életének. A szerzetesrendek 1950-es években történt feloszlatása után kezdte meg működését, és azóta több száz idős ember talált itt biztonságos otthonra.

Kezdetben elsősorban a megszüntetett rendek szerzetesei és nővérei lakták, mára azonban többségében világi ellátottak élnek falai között.

Köszönjük, ha velünk tart – írják. – A Pannonhalmi Főapátság és a szerzetesközösség hálás minden adományért.



Nem nagy gesztusokról van szó, hanem arról, hogy együtt formáljuk azt a világot, amely az idősek mindennapi valósága. Minden hozzájárulás – akár kicsi vagy nagy – segít, hogy a Szent Adalbert Otthon lakói méltó, biztonságos és szeretetteljes környezetben élhessenek.

Forrás és fotó: Pannonhalmi Főapátság

