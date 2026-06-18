Paolo Veronese: Szent Barnabás meggyógyít egy beteget

Paolo Veronese, eredeti nevén Caliari 1528-ban született Veronában. Művésznevét szülőhelyéről kapta. Veronában első mestereként nagybátyját, Antonio Badilét tartjuk számon, de hatásában sokkal erőteljesebbnek mondható Domenico Brusasorci vezetése. Paolo Veronese festményei a 16. századi velencei élet látványának grandiózus és pompás látképét tárják elénk. Művészete a velencei reneszánsz gazdagságából és pompájából merítkezik. Veronese művei számos kortársához hasonlóan teátrális hatású, zsúfolt kompozíciók, amelyekben pompásan öltözött szereplők csoportjai elevenítenek fel vallási és világi eseményeket egyaránt. Termékeny és rendkívül sikeres pályafutása során Veronese a világi és egyházi művészetet egyaránt szolgálta. A következőkben egy olyan alkotását szeretnénk bemutatni, amely egy csodát elevenít fel.

Paolo Veronese alkotásán azt a jelenetet ragadja meg, amikor Szent Barnabás meggyógyít egy beteget. Az alkotás a késő reneszánsz velencei festészet egyik jellegzetes példájának tekinthető, amely a vallásos narratíva monumentális reprezentációja. A kép elsősorban a csoda ünnepélyességének és teológiai jelentőségének kiemelése, festői eszközökkel. A kompozíció alapvetően centrális szerkezetű, ugyanakkor a figurák elhelyezése révén dinamikus egyensúlyt teremt a művész. Barnabás alakja a kompozíció tengelyében helyezkedik el, ám a körülötte csoportosuló figurák tekintet- és mozdulatrendszere több irányba vezeti a néző tekintetét.

A festmény egyik legfontosabb szervezőelve az architektúra és az emberi test harmonikus viszonya. A kompozíción a mélykékek, vörösek és aranyló tónusok hierarchiát teremtenek. Barnabás ruházatának intenzív színei a szentet optikailag kiemelik környezetéből, miközben a fény finom modulációi egységes atmoszférába vonják a jelenetet. Ikonográfiai szempontból a gyógyítás aktusa Isten kegyelmének látható megnyilvánulása Barnabás hite és közvetítése által. Tekintete így az égre vetül, vagyis Istenre, akitől minden irgalom származik.

Az alkotás témája így tulajdonképpen nem is a csoda, hanem az Istenre való teljes ráhagyatkozás, és így az Ő hatalmának teljes elismerése.

Portik Noémi, M. Klarissza nővér írása nyomtatott formában a Vasárnap 2026/24. számában jelent meg.



Forrás és fotó: Romkat.ro

Magyar Kurír