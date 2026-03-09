Papi és szerzetesi hivatásokért imádkoztak Palánki Ferenc püspökkel Kállósemjénben

Homíliájában Palánki Ferenc püspök a gazdag és a szegény Lázár példabeszédéből kiindulva emlékeztetett arra, hogy földi életünk meghatározza örök sorsunkat. Nem mindegy, hogyan élünk, hogyan töltjük mindennapjainkat, és mennyire vagyunk figyelmesek embertársaink iránt. Az ember földi élete olyan, mint amikor valaki itt dolgozik, de munkájának gyümölcse „odaát”, az örök otthonban épül.

Ahogyan itt élünk, ahogyan teljesítjük a szeretet parancsát és odafigyelünk másokra, úgy építjük örök jövőnket.

A főpásztor hangsúlyozta: minden ember alapvető hivatása a szeretet. A példabeszéd gazdag embere nem azért hibázott, mert gazdag volt, hanem azért, mert önző maradt, és nem vette észre a kapujában fekvő rászorulót. A lélekben való szegénység, amelyről Jézus beszél, azt jelenti, hogy az ember nem kötődik görcsösen a földi javakhoz, hanem Istenhez ragaszkodik.

Az igazi gazdagság az, amikor valaki Istenre bízza magát, és ebből a kapcsolatból fakadóan képes szeretetben élni és gyümölcsöt teremni.

Palánki Ferenc arra is rámutatott, hogy a szeretetlenség már itt a földön is „pokolként” jelenhet meg az ember életében. Aki bezárkózik önzésébe, eltávolodik embertársaitól és Istentől. Jézus azonban arra hív mindenkit, hogy figyeljen az ő tanítására, hordozza életének keresztjeit szeretetből, és áldozatvállalással szolgálja a rábízottakat. Ebben a küldetésben mindenki meghívást kap: ott, ahol él, abban az életállapotban, amelyben van. A fiatalok számára pedig különösen fontos, hogy felismerjék azt a hivatást, amelyre Isten hívja őket, és hűségesen kitartsanak mellette.

A teljes szentbeszéd ITT meghallgatható.

Forrás és fotó: Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye

