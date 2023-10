Papi és szerzetesi hivatásokért imádkoztak a Szent László Imaszövetség tagjai Püspökladányban

A szentségimádást Bökő Péter plébános vezette, a szentmisét pedig Palánki Ferenc debrecen-nyíregyházi megyéspüspök mutatta be. Az imaesten Sziklai Dávid berettyóújfalui káplán is részt vett.

A szentségimádáson a hívek énekeltek, litániát végeztek, rózsafüzért imádkoztak a hivatásokért; Bökő Péter atya könyörgő imákat mondott, valamint a Szent László Imaszövetség októberi elmélkedését olvasta fel. Ettől az évtől Fodor András nyugalmazott püspöki helynök, plébános írja az elmélkedéseket hónapról hónapra.

Az imaszövetség tagjai ezután csendes imádságban, lélekben az Úr Jézus elé vitték kéréseiket, köszönetüket, hálaadásukat, mindazt, ami a szívükben van.

Palánki Ferenc püspök elsőcsütörtökönként mindig más egyházközséget látogat meg, és szentségimádáson, valamint szentmisében együtt imádkozik az általa alapított Szent László Imaszövetség tagjaival. Az imaszövetség tagjai az elsőcsütörtöki szentségimádáson túl naponta végeznek egy tized rózsafüzért, kérve az aratás Urát, hogy küldjön munkásokat szőlőjébe, a Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegyébe.

„Az aratni való sok, de a munkás kevés. Kérjétek hát az aratás Urát, küldjön munkásokat aratásába” (vö. Lk 10,1–12). A megyéspüspök szerint keresve sem találhattak volna alkalmasabb szakaszt erre az alkalomra, mint ami az Egyház liturgikus rendjében ki van jelölve erre a napra. Azt is megjegyezte, hogy a fent idézett mondatban van valami meglepő, mégpedig az, hogy már Jézus korában is kevés volt a munkás. Már ő is tudta, hogy bizony lesz olyan időszak, amikor kevés ember vállalkozik arra, hogy az evangéliumot hirdesse.

„Jézusnak sok tanítványa volt, ebből tizenkettőt nevezett apostolnak, hetvenkét tanítványát pedig elküldte kettesével maga előtt minden városba, helységbe, ahová menni szándékozott – mondta a főpásztor. – A 72-es szám a bibliai számok között is beszédes, hiszen a kor felfogása szerint abban az időben 72 nemzet, nép volt. Ez azt jelentette, hogy Jézus minden néphez el akar jutni, hirdetve, hogy »Elérkezett hozzátok az Isten országa!«.

Jézus kettesével küldi tanítványait. Az evangélium hirdetése nem magánakció, hanem közösségi cselekedet, tanúságtétel. Ahol ketten vannak, ott előfordulnak ellentétek. Jézus mégis azért küldte őket kettesével, hogy egymást elviselve, segítve, egymásban bízva tudjanak tanúságot tenni az evangélium örömhírének igazságáról, megmutatva azt, hogy úgy szeretik egymást, ahogyan Isten szereti őket.

Szent Ferenc is kettesével küldte testvéreit, és arra figyelmeztette őket, hogy vigyázzanak, nehogy a tanúságtételüket tönkretegye a veszekedésük, vitatkozásuk, a szeretetlenségük” – fogalmazott a főpásztor.

Palánki Ferenc debrecen-nyíregyházi megyéspüspök november 9-én, a következő hónap első csütörtökén a nyírcsaholyi egyházközséget látogatja meg.

Az imaszövetség tagjai a tized rózsafüzér mellett ezt a rövid fohászt mondják el napról napra: „Örök Pásztor, legfőbb papunk – Szent László királyunk, egyházmegyénk védőszentjének közbenjárására – ajándékozd meg egyházmegyénket olyan fiatalokkal, akik Krisztus szavára hallgatva, papi szolgálatuk által saját lelkük javára és a rájuk bízottak megszenteléséért teljesítik a nekik szánt küldetést!”

