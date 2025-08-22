Papok és szüleik zarándokoltak a zsidai Jó Pásztor-kápolnába

Augusztus 16-án tartották a Szombathelyi Egyházmegye papjainak és szüleiknek hagyományos zarándoklatát. A szentgotthárd-zsidai Jó Pásztor-kápolnában Fekete Szabolcs Benedek szombathelyi segédpüspökkel mutattak be szentmisét a megjelent lelkipásztorok, hálát adva a meghívásért az oltárszolgálatára.

Fekete Szabolcs Benedek szentbeszédében a papi élet nehézségeiről és a papi egységről beszélt.

A szentekkel kapcsolatban sokszor idealizálunk – mondta püspök, példaként említve Brenner Jánost, akinek emlékét őrzi a zsidai Jó Pásztor-kápolna. – Brenner János naplójából kiderül, hogy bár értett a fiatalok nyelvén, neki is mennyi nehézsége volt a gyerekekkel kapcsolatban, amikor hittanról volt szó. Neki sem ment könnyen minden.

A szombathelyi segédpüspök rámutatott: nem mindegy, hogy a nehézségeket kikkel osztjuk meg. A papi nehézségeket a lelkipásztoroknak elsősorban egymással kellene megosztaniuk.

Ehhez kapcsolódik a papi egység gondolata. Brenner János és Kozma Ferenc atya között különösen is megfigyelhető volt az atya-fiú kapcsolat.

Fontos lenne, hogy kollegialitás legyen a káplán és a plébános között – hangsúlyozta Fekete Szabolcs Benedek. – Törekedni kell a papi egységre, békességre, összetartozásra.

A szentmise végén a püpsök köszönete jeléül az édesanyáknak egy-egy szál rózsát, az édesapáknak egy üveg bort adott át.

Forrás és fotó: Szombathelyi Egyházmegye

