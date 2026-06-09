Papok szüleit fogadta Felföldi László püspök

Hazai – 2026. június 12., péntek | 13:16
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A Pécsi Egyházmegyében szolgáló lelkipásztorok szüleit fogadta a főpásztor június 9-én a Magtár Látogatóközpontban. A 2013 óta minden évben megtartott találkozón a résztvevők közösen adnak hálát Istennek gyermekeik hivatásáért.

Felföldi László püspök külön-külön köszöntötte az érkezőket, majd köszönetet mondott azért a szülői szeretetért, melyből gyermekeik papi hivatása sarjadt. Az ünnepi találkozóhoz csatlakozott Máger Róbert püspöki irodaigazgató, székesegyházi plébános és Fekete Zoltán káplán.

A találkozó résztvevői a Máger Róbert és Fekete Zoltán atyák által szervezett Brenner-napok keretében Boldog Brenner János életéről, kiemelten a Pécsen töltött gyermekkori évekbe kaptak betekintést.

Schmelczer-Pohánka Éva, a Pécsi Egyházmegyei Könyvtár és Levéltár vezetője személyes kutatási eredményeire támaszkodva visszaemlékezések alapján, valamint rendelkezésre álló tárgyi emlékekből, levéltári archívumból, korabeli fotókból állított össze kiállítást és tartott előadást a vértanú pécsi életéről.

A találkozó napján, június 9-én volt ugyanis a 80. évfordulója, hogy Boldog Brenner János a pécsi Szent Péter- és Szent Pál-székesegyházban a bérmálás szentségében részesült. 1946 pünkösdvasárnapján, reggel 8 órakor kezdődött a szentmise, melyben Virág Ferenc pécsi megyéspüspök 615 fiúnak és lánynak, köztük a két Brenner-fiúnak, Jánosnak és Józsefnek szolgáltatta ki a bérmálás szentségét.

Schmelczer-Pohánka Éva előadása után Brenner Józseffel készült, a közelmúltban rögzített videóinterjút vetítették le, melyben Fekete Zoltán káplán volt a vértanú lelkipásztor öccsének beszélgetőtársa.

A papszülői találkozó szentségimádással folytatódott a székesegyházban, amelyen Isten kegyelmét kérték gyermekeik hivatására, papi szolgálatára, majd a program agapéval zárult.

Forrás és fotó: Pécsi Egyházmegye

Magyar Kurír

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