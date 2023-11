Papolunk? – A homília Krisztus evangéliuma meghirdetésének forrása és csúcspontja kell hogy legyen

A megjelenteket Fábry Kornél esztergom-budapesti segédpüspök, az OLI igazgatója, a rendezvény moderátora köszöntötte.

Nagyon aktuális a téma – mondta a szakmai nap témáját illetően Fábry Kornél püspök. Ismertette, hogy múlt pénteken éjfélkor kitettek egy kérdőívet a prédikációról a Facebookra, és három nap alatt ötezer-kétszázötvenketten töltötték ki, emellett százötven oldalnyi ajánlást írtak hozzá.

Elsőként Bátor Anna Daniela rádiós és televíziós műsorvezető-szerkesztő, kommunikációs tréner tartott előadást, Szószék… avagy útmutató most nem papoktól, hanem papoknak címmel.

Bevezetésképpen elmondott egy mesét: Az Igazság járta a világot, sok emberhez bekopogott, de hallani sem akartak róla. Egyszer aztán megérkezett egy nagy város főterére. Megpillantott egy színes ruhába bújtatott alakot, mindenki köréje gyűlt, keresték a társaságát, beszélgettek vele, dicsérték, csodálták. Kiderült, hogy ez az alak a Mese. Az Igazság kérdésére elmondta:

azért nem szeretik őt, az Igazságot, mert meztelen.

A Mese belebújtatta a saját, színes ruháiba. Átölelték egymást, és azóta együtt járják a világot, az emberek nagy örömére.

Bátor Anna szerint alapvetően fontos a történetmesélés, ezzel óriási hatással vagyunk az emberekre. Kifejtette: a prédikáció hatásossága már a kezdeteknél eldől; azzal, hogy milyen a kiállásunk, a nonverbális kommunikációval azonnal üzenünk. A kommunikációnál 93 százalék a nonverbális kommunikáció jelentősége, és 7 százalék a verbálisé.

Másfél perc az az idő, amely alatt kiderül, hogy a hallgatóság hogyan viszonyul az előadóhoz, így a prédikációt elmondó paphoz is. Végtelenül fontos a testtartás, a hanghordozás és a hangerő is, hogy a templom legtávolabbi helyére is eljusson a lelkipásztor hangja, a hang színe.

Mindennapi társalgásunk hetven százaléka történetmesélésen alapszik – világított rá Bátor Éva. – Sokkal könnyebben be tudjuk fogadni a tájékoztatást, ha párbeszéd keretében meséljük el a sztorit. Ha egy információt történeten keresztül adok át, az hatszor jobban megmarad az agyban. Nagy jelentősége van a képes beszédnek, amelynek természetesen a prédikációban is óriási a szerepe. Ha színeket is használunk, érzéseket teszünk bele a szövegbe, az így átadott információ nyolcszor jobban megmarad az emberi agyban.

A kommunikációs tréner ugyancsak vizsgálatokra hivatkozva állította: 1,7 másodperc alatt tudjuk felfogni az információkat, és eldönteni, hogy bele szeretnék-e menni az adott történetbe, vagy sem. A szentbeszédnél is mindössze egy-egy mondattal tudjuk bevezetni a hallgatóságot a történetbe, ehhez erős felütésre van szükség, amiből aztán el lehet indítani a prédikációt.

A történetmesélés egyik alappillére maga a váratlanság, a meglepetés, ami segíti a befogadót, hogy figyeljen ránk. Ugyanilyen fontos az egyszerűség. Csakúgy mint az, hogy három alappillére legyen egy megszerkesztett történetnek. Ennél több már félreviszi a befogadót.

Rendkívül lényeges, hogy a lelkipásztor írja meg szentbeszédének a vázlatát, mert ezáltal sokkal tisztábban látja azt, hogy honnan hová szeretne eljutni. Kérdés az is, hogyan tudom bevonni a közönséget: ez lehetséges a képekkel, vagy olyan helyzettel, történettel, amit ő is átélt már, és én is átéltem. A hallgató ezzel tud azonosulni, és így megtörténik a bevonás, aminek egyik kulcsmozzanata a kérdezés és az adott pap személyes hitelessége.

Rendkívül fontos az is, hogy a prédikációra készülő pap tükör előtt gyakoroljon. Alapvetően lényeges, hogy látom-e azt a szöveget, amiről beszélek; lássam, és ezáltal láttassam. Soha nem szabad azonban magamon meghatódnom, mert akkor a közönség nem hatódik meg.

Bátor Éva végezetül rámutatott:

át kell adnunk másoknak Isten igazságát, mert az emberi lélek ki van éhezve erre, de fel kell öltöztetnünk szép ruhába, és hinnünk kell abban, hogy a Szentlélek működik.

Kora délután Török Csaba teológus, egyetemi tanár, az esztergomi Nagyboldogasszony- és Szent Adalbert-főszékesegyház plébániai kormányzója tartott előadást, A homília: a megújulás és a növekedés forrása címmel.

Az előadó kifejtette: ért ő minden törekvést, de mindig eszébe jut Szent John Henry Newman bíboros, teológus, akinek az oxfordi évei alatt rengetegen látogatták az egyetemi prédikációit, de abban mindenki egyetértett: borzalmasan prédikál. Unalmas, monoton, élvezhetetlen. Na de olyan dolgokat mondott, olyan gondolatokat fogalmazott meg, hogy a hallgatósága elviselte a szörnyű prédikációit...

Török Csaba felidézte: amikor tíz évvel ezelőtt megjelent Ferenc pápa Evangelii gaudium kezdetű apostoli buzdítása, ő rögtön jelezte: az egyik legizgalmasabb része a homíliáról írt fejezet, sőt annyira jól van megírva, hogy egy mini homiletikakönyvként is lehetne ajánlani. Ennél tömörebb megfogalmazása a homíliának nem nagyon született a Tanítóhivatal részéről.

A teológus kiemelte: ahhoz, hogy ezt a gondolatkört átlássuk, Egyházunk víziójához kapcsolódva mindig a kontextustól indulunk el. Először látni kell, aztán mérlegelni, megkülönböztetni, végül cselekedni.

A homília kontextusa érdekes.

A II. Vatikáni Zsinat előtt a homília ünnepeken, illetve rituális szentmiséken alkotta szerves részét a liturgiának; a püspök vagy az ünnepet vezető főpap prédikálhatott az oltártól, a szószékről, de egyébként a prédikáció mint esemény és cselekmény sokszor a szentmisétől függetlenül zajlott. Önálló szertartás volt. Délelőtt lezajlottak a latin nyelvű misék, délután pedig vissza lehetett menni a templomokba, hogy külön szertartás keretében fölolvassák a textust, és utána megszülessenek a monumentális beszédek.

Amikor szóba kerülnek Prohászka Ottokár konferenciabeszédei az Egyetemi-templomban, ezt nem úgy kell elképzelnünk, hogy szentmise keretében prédikált három órát, hanem ez külön alkalmakon történt, amire eljöttek a hívek: Szentlélek-hívás, ének, imádkozás, textusolvasás, majd prédikáció, tanítás.

Napjainkra ez a gyakorlat teljesen megváltozott. Prédikálni rengeteg formában tudunk: temetéseken, szentség kiszolgáltatás keretében, de akár ezektől függetlenül is, katekézisről, erkölcsi kérdésekről, azonban ezeknek nem a szentmisében van a helyük.

A homília viszont elválaszthatatlanul kötődik a liturgiához.

Ha azt mondom, hogy a misében prédikáltunk, nem jó mondat így. A homíliára igaz az, amit az Egyház tanít, hogy annak a szentírási szakaszról, a liturgikus szövegekről, az ünnep misztériumáról kell szólni, más nem lehet a tárgya. Amikor a pap homíliát mond, nem egyszerűen klerikális funkcióban van, hanem a liturgia végzőjének funkciójában, tehát amikor ő megszólal, ott egészen sajátos módon igaz: Krisztus evangéliumát kell hogy hirdesse, mivel a liturgia keretében szólal meg. Természetesen mindig a maga emberi valójában.

Török Csaba kifejtette: amikor a szentmisében a pap kimondja: „Ez az én testem…, ez az én vérem…”, világos, hogy ezek Jézus alapító szavai, és Krisztus testére vonatkozik dogmatikusan ez a mondat. Ám sajátosan mégiscsak a lelkipásztor egyes szám első személye is megszólal a mondatban, hiszen ebben a pillanatban az ő teljes életátadása, fölszenteltsége, akár a cölibátusa, minden együtt van, abszolút személyesen is, hiszen a papi szolgálat által ő is fölajánlotta a testét és a vérét a népért.

Ettől lesz gyönyörű a történés, ha ez a két egyes szám első személy, Krisztusé és az enyém, összecseng.

A homília is meg tudja adni ezt a szépséget, amikor nem a magam erejéből beszélek – Szent Pál is mondja: azt adom át nektek, amit magam is kaptam – , hanem Krisztuséból, de úgy, hogy az mégis a magamé.

Török Csaba professzor arra is kitért: a homília, ha tágabb kontextusba helyezzük, azért izgalmas dolog, mert VI. Pál 1975-ben kiadott, Evangelii nuntiandi kezdetű apostoli buzdítása óta nagyon sokszor beszélünk arról, hogy az evangélium hirdetésére Isten teljes népe küldetést kapott. VI. Pál leírja: ez nemcsak azt jelenti, hogy szép életet élünk a világban, és ettől a környezetünkben mindenki vonzódik az Egyházhoz, hanem expressiv verbis (félreérthetetlenül) is ki kell mondani Krisztus nevét, nem csak a papnak, a híveknek is. A munkahelyen az evangélium hirdetése nem csupán azt jelenti, hogy „nem lopok és tisztességesen dolgozom”, hanem azt is, hogy megvallom Krisztust. Ilyen szempontból a homília egy tágabb, liturgián kívüli kontextusban bele kell hogy illeszkedjék az Isten egész népének állandó cselekvésébe, dinamizmusába.

Folyamatosan, újra és újra minden megkeresztelt meghívást kap arra, hogy az evangéliumot hirdesse, és Krisztus nevét kimondja a világban.

Ilyen értelemben, ahogy a liturgiára azt mondjuk: forrás és csúcspont, úgy a homíliára is, valószínűleg mutatis mutandis mondhatom, hogy az Krisztus evangéliuma meghirdetésének forrása és csúcspontja kell hogy legyen. Akkor jó, akkor van a helyén az Egyház életében. A pap erre sajátos fölszenteltséget kap.

Török Csaba egyúttal figyelmeztetett: alapvetően karizmatikus történésről van szó. Nem azért fog Isten Lelke egy másik ember életében különös erővel valamiféle hatást kiváltani, mert jó volt az artikulációm, vagy jól gesztikuláltam. Meg kell sütni a kenyeret, hogy aztán az oltár elé vihessük, de nem attól lesz Krisztus teste, hogy jó pék készítette az ostyát.

Az előadó bátorításképpen idézett az Evangelii gaudiumból: „Újítsuk meg a prédikációba vetett bizalmunkat, mely abból a meggyőződésből alapul, hogy

maga Isten akarja elérni a többieket a prédikátor által, és hogy ő terjeszti ki a hatalmát az emberi szó által.”

A konferencián Nyúl Viktor bátaszéki plébános, a Lectio Divina munkacsoport vezetője bemutatta az Isteni olvasás honlapot és használatát.

Joanovits Róbert és Gállné Busai Barbara, a Szent András Evangelizációs Iskola vezetői pedig Egy kurzus a prédikációról címmel tartottak előadást.

Fotó: Merényi Zita



Bodnár Dániel/Magyar Kurír