Papp Miklós: Katolikus morálteológiai megfontolások a Covid-19 elleni vakcinák használhatóságáról

A katolikus keresztény szeretne szorongatott élethelyzetben is etikusan viselkedni, s ezen lelkiismereti döntését támogatja több vatikáni dokumentum is, melyek XVI. Benedek és Ferenc pápa kormányzása alatt, a Hittani Kongregáció, a Pápai Életvédő Akadémia, valamint a Vatikáni Covid-19 Bizottság tekintélye alatt jelentek meg.

Alapvetően kiállnak az élet szentsége mellett, sürgetik az etikus kutatást és fejlesztést, felhívják a figyelmet az elosztás globális igazságosságára. Roppant finom morálteológiai differenciálással szólnak a vakcinák fejlesztése és a korábbi abortuszok közötti összefüggésről – a gondolatmenet valódi szellemi erőfeszítést igényel. A vatikáni dokumentumok mindegyike differenciálja a morális felelősséget: mindig felelősebbek a vakcinák etikus fejlesztéséért a kutatók, aztán az engedélyező állami hatóságok és a terjesztők, s legvégén a legkevésbé felelős a felhasználó. Így

a vatikáni dokumentumok kijelentik, hogy a felhasználó szilárd lelkiismerettel élhet a vakcinákkal, ha nincs lehetősége választani, akkor a rendelkezésre állóval is.

Az Egyház egésze, a kutatók, a politikusok azonban ne mondjanak le arról, hogy küzdjünk az etikailag teljesen tiszta vakcinákért, s valóban az élet civilizációját építsük.

A vakcinák körül lehetnek zavaró hangok bennünk magunkban, de körülöttünk is szítanak némelyek zavart – sokféle indíttatásból. Mivel a teológusok és papok között is lehetnek viták, most nem egyéni teológiai véleményeket ismertetünk és ütköztetünk, hanem mindenki véleményét átugorva egyenesen a vatikáni hanghoz fordulunk – írja az ajánló a főiskola honlapján. – Érdemes nyugodt figyelemmel átolvasni a vatikáni dokumentumokat, hiszen azok a Lélektől vezetve, bölcs teológusokra és orvosokra támaszkodva adnak biztos támpontot az alázatosoknak.

Papp Miklós morálteológus, görögkatolikus pap, a Sapientia Főiskola Morálteológia Tanszéke vezetőjének írása letölthető ITT.

