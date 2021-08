Negyed százados papszentelési évfordulót ünnepeltek a Miskolci Egyházmegye két közösségében

Thodory Ferenc Sajópetriben parókus, ide érkezett az ünneplő közösség: paptestvérek, családtagok, helyiek, környékbeliek és a korábbi szolgálati helyekről érkezett hívek. A liturgián a Szent Efrém Férfikar egészítette ki a kántori szolgálatot. A Szent Liturgia elején Szarka József, Anita tisztelendő asszony édesapja megáldotta leányának Ferenc atyával huszonöt éve kötött házasságát.

A liturgián Demkó Balázs atya mondott homíliát. A papság feladatairól elmélkedve az ünnepen felolvasott evangéliumi szakasszal (Mt 17,1–9) kapcsolatban tette föl a kérdést: „Van-e annál szebb, mint Isten szeretetéről tenni tanúságot?” A papok – és velük együtt az általános papság – ezzel a tanúságtétellel egyben prófétai cselekedetet is vállal, mert hitből kell megtenni az első lépéseket, ahogyan Péter is cselekedte: Isten szavára kiment és kivetette a hálót. „Egy szempillantás alatt nyilvánvalóvá válik, hogy Isten mennyire szeret minket, még méltatlanságunkban is átérezzük, hogy Istennek gondja van az emberi sorsokra. Ezt, az emberi sorsokat bízza a papságra” – mondta Demkó Balázs.

Egyházi és világi munkatársak sora köszöntötte a jubiláló Ferenc atyát és feleségét; a sajópetri Hazavárlak Tanoda diákjai énekekkel készültek. Ferenc pápa áldását Juhász Géza elsőhelynök tolmácsolta.

*

Stefán Zoltán néhány éve került a 2001-ben alapított miskolc-szirmai parókiára. A papi jubileumra eljöttek egykori évfolyamtársai, valamint a Miskolci Esperesi Kerület papjai és más pap barátai.

Ünnepi beszédet Grunda János esperes mondott, aki Zoltán atya ifjú éveiben Miskolcon tevékenykedett. Grunda János a pap munkáját a hídépítőhöz hasonlította: hidat épít ég és föld között, Isten és ember között. Feladata Krisztus útján járni, és továbbadni Isten áldását. Ezt a feladatot csak jó kedvvel, lelkesedéssel és örömmel lehet teljesíteni, ahogy ezt Zoltán atya is teszi – fogalmazott az esperes. Hozzátette: Ma a pap akárhova is kerül, mindig missziós területen van. Minden egyes helyen külön meg kell találni, honnan indulunk, és merre tartunk.

Grunda János atya említést tett a papcsalád tagjainak közös felelősségéről is. Stefán Zoltán atya és Krisztina tisztelendő asszony házassága tanúságtételként állhat mások előtt, hogy ma is lehet hitben és hűségben kitartani egymás mellett.

A Ferenc pápa áldását közvetítő oklevelet Galambvári Péter nyújtotta át. A Miskolci Esperesi Kerület nevében Papp András köszönte meg azt a tizennégy évet, amivel Zoltán atya a szirmai közösséget szolgálta, az új templom első parókusaként.

Az egyházközség mellett a Cursillo közösség tagjai is kérték Isten áldását Stefán Zoltán atyára és családjára.

Forrás és fotó: Miskolci Egyházmegye

