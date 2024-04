Parókiai képviselő-testületek lelkinapját tartották Sajópálfalán

A lelkinap közös imádsággal kezdődött a sajópálfalai templomban.

„Számunkra a sajópálfalai templom a teljes szívvel végzett közbenjáró imádság helye – hangsúlyozta köszöntőjében Juhász Géza első helynök. – Ezzel pedig az is összefügg, hogy a bűnbánatra való felhívás helye is.

Egyházmegyénk centenáriumi évében különösen fontos, hogy azok is kapjanak lelki megerősítést, akik a lelkipásztori munkát közvetlenül segítik és kiegészítik.”

A lelkinapon közel hatvan – Miskolc-Belváros, Görömböly, Diósgyőr, Rakaca és Rakacaszend, Alsóregmec, Felsőzsolca, Múcsony, Sajópálfala, Pere, Sátoraljaújhely egyházközségekben megválasztott – parókiai képviselő-testületi tag vett részt.

A jelenlévők forgószínpadszerűen három különböző helyszínen, három különböző témában szerezhettek új ismereteket, hallhattak eddig bevált jó gyakorlatokat.

A kegytemplomban Orosz Atanáz miskolci megyéspüspök a lelkiélet oldaláról közelítette meg a testület tagjainak feladatát. Az egyházközségek képviselőtestülete „nem akármilyen szervezet, hanem a Szent Pál tanítása szerint egy olyan élő szervezet, amely Jézus Krisztus titokzatos Teste. Ennek a testnek a növekedését szolgálja munkájuk. Működésükben »az igazságosság és a szeretet legyen a meghatározó«” (vö. Ef 4,15).

A főpásztor arról is szólt, hogy nemcsak érdekképviseleti szervek módján kell működniük, hanem „a békesség kötelékével” fontos a lelki egységen munkálkodniuk annak érdekében, hogy az imádkozó közösség akkor is egységben maradjon, ha netán nézeteltérések adódnának. Szorgalmazta, hogy a képviselők, akár rotációs beosztásban, a közös zsolozsmán is vegyenek olykor részt, legalábbis a vecsernyéken.

A Szentlélek Lelkigyakorlatos Házban Galambvári Péter bírósági helynök a képviselő-testületek új szabályzatát ismertette, továbbá beszélt arról is, hogy milyen tisztségek vannak egy testületen belül, és a képviselőknek milyen feladataik, jogaik és kötelességeik vannak.

A zarándokházban Béres Gábor pasztorális referens tartott előadást, lelkipásztori szempontból közelítve meg a testület feladatát és munkáját. A szikszói parókián évek óta jól működő, a közösségi életet formáló programokról számolt be, mintegy ötletbörzét tartva. Nincs rossz kezdeményezés – hangsúlyozta.

„Ami megvalósul, az mind megtapasztalhatóvá teszi a közöttünk élő Krisztust – mondta a pasztorális referens. – Ha szeretettel, odaadással, Isten és az emberek iránti elkötelezettséggel tesszük a dolgunkat, akkor beteljesedik a hivatásunk.”

Miskolc-Belváros, Görömböly, Diósgyőr, Rakaca és Rakacaszend, Alsóregmec, Felsőzsolca, Múcsony, Sajópálfala, Pere, Sátoraljaújhely – a helyszűke miatt most csak ennek a tizenegy parókiának testületeit tudták mindhárom előadótérbe fogadni. Azonban ennél jóval többen tartották volna fontosnak a lelkinapon való részvételt.

Akik a határidőn belül nem tudtak jelentkezni, azok számára az egyházmegye egy későbbi alkalommal szervezi meg újra a találkozót.

Forrás és fotó: Miskolci Egyházmegye



Magyar Kurír