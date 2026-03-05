Parolin bíboros: A megelőző háborúk azzal fenyegetnek, hogy lángba borítják a világot

A Vatikáni Rádió főszerkesztője, Andrea Tornielli beszélgetett a vatikáni államtitkárral az USA és Izrael által Irán ellen indított támadást követően.

– Bíboros úr, hogyan éli meg ezeket a drámai időket?

– Mély fájdalommal tölt el, hogy a Közel-Kelet népei, beleértve a már amúgy is törékeny keresztény közösségeket is, ismét a háború borzalmaiba kerültek, amely brutálisan töri össze az emberi életeket, pusztítást végez, és egész nemzeteket sodor az erőszak bizonytalan kimenetelű spiráljába. Múlt vasárnap az Úrangyala imádságában Leó pápa „hatalmas méretű tragédiáról” és egy „helyrehozhatatlan szakadék” kockázatáról beszélt. Ezek többet jelentenek, mint ékesszóló szavak annak az időszaknak a leírására, amelyet átélünk.

– Mi a véleménye az USA és Izrael Irán elleni támadásáról?

– Úgy vélem, hogy a békét és a biztonságot a diplomácia kínálta lehetőségek révén kell ápolni és megvalósítani, kiváltképpen a multilaterális szervezetekben gyakorolt diplomácia révén, ahol az államoknak lehetőségük van a konfliktusok vértelen és igazságosabb módon történő rendezésére. A második világháború után, amely közel 60 millió halálos áldozatot követelt, az alapító atyák az Egyesült Nemzetek Szervezetének létrehozásával meg akarták kímélni gyermekeiket azoktól a borzalmaktól, amelyeket maguk is átéltek. Ezért az ENSZ Alapokmányában pontos iránymutatásokat igyekeztek adni a konfliktuskezelésre vonatkozóan. Ma úgy tűnik, hogy ezek az erőfeszítések kárba vesztek. Ráadásul, ahogy a pápa az év elején emlékeztette a diplomáciai testületet, „a párbeszédet előmozdító és a mindenki között konszenzust kereső diplomáciát az erő, az egyének vagy a szövetségesek csoportjainak diplomáciája váltja fel”, és az a hit, hogy a békét „fegyverekkel” lehet elérni.

A háború okairól szóló vitákban nehéz meghatározni, hogy kinek van igaza, és kinek nincs. Az azonban biztos, hogy mindig áldozatokat és pusztítást fog okozni, valamint pusztító hatással lesz a civilekre. Emiatt a Szentszék előszeretettel hangsúlyozza, hogy a diplomácia által kínált összes eszközt fel kell használni az államok közötti viták rendezésére. A történelem már megtanította nekünk, hogy a politika csak a tárgyalás fáradságos erőfeszítéseivel és az érdekek egyensúlyozására való odafigyeléssel növelheti a népek közötti bizalmat, mozdíthatja elő a fejlődést és őrizheti meg a békét.

– A támadás indoka az új rakéták fejlesztésének megakadályozása volt – röviden „megelőző háború”...

– Ahogy az ENSZ Alapokmánya is hangsúlyozza, az erő alkalmazását csak végső és legkomolyabb megoldásként szabad fontolóra venni, miután a politikai és diplomáciai párbeszéd minden eszközét felhasználták, miután a szükségesség és az arányosság határait gondosan mérlegelték, szigorú értékelések és megalapozott indokok alapján, és mindig a multilaterális kormányzás keretében. Ha elismernék, hogy az államoknak – a saját kritériumaik szerint és a nemzetek feletti jogi keret nélkül – joguk van a „megelőző háborúhoz”, akkor fennáll annak a kockázata, hogy az egész világ lángba borul. A nemzetközi jognak ez a hanyatlása valóban aggasztó: az igazságszolgáltatást az erő, a jog erejét az erő joga váltotta fel, azzal a meggyőződéssel, hogy a béke csak az ellenség megsemmisítése után születhet meg.

– Mekkora a súlya az elmúlt hetek hatalmas utcai tüntetéseinek, amelyeket véresen elfojtottak Iránban? Elfelejthetők-e?

– Semmiképpen sem; ez is mély aggodalomra adott okot. A népek törekvéseit figyelembe kell venni és garantálni kell egy olyan társadalom jogi keretein belül, amely mindenkinek garantálja a gondolataik szabadságát és nyilvános kifejezését, és ez vonatkozik a kedves iráni népre is. Ugyanakkor feltehető a kérdés, hogy vajon bárki is valóban hiszi-e, hogy a megoldás rakéták és bombák kilövésével érhető el.

– Miért van hanyatlásban a nemzetközi jog és a diplomácia ma?

– Elhalványult az a tudat, hogy a közjó valóban mindenkinek hasznos – vagyis mások java nekem is jó –, ezért az igazságosság, a jólét és a biztonság olyan mértékben valósul meg, amennyire mindenki profitálhat belőle. Ez az elv alapozza meg a multilaterális rendszer vagy egy merész projekt, például az Európai Unió létrehozását. Ennek tudata elhalványult, ami egyre növelte az étvágyat az önérdek követésére.

Ennek egy másik következménye is van: az államok közötti kapcsolatokban a multilaterális diplomácia rendszere mély válságban van, többek között az államok bizalmatlansága miatt a cselekvésüket korlátozó jogi korlátokkal szemben. Ez a hozzáállás a hatalom akarásának másik oldalát képviseli: a szabad cselekvés vágyát, a saját rend másokra való rákényszerítését, a politika drámai, de nemes fáradozásának elkerülését, amely megbeszélésekből, tárgyalásokból, önmaga számára előnyök megszerzéséből és másoknak tett engedményekből áll. Kezd veszélyesen érvényesülni a multipolarizmus, amelyet a hatalom elsődlegessége és az önreferencialitás jellemez. Sajnos olyan alapelvek kérdőjeleződnek meg, mint a népek önrendelkezése, a területi szuverenitás és a magát a háborút szabályozó szabályok (jus in bello). Megkérdőjelezik és fokozatosan félreteszik a nemzetközi jog által felépített teljes apparátust olyan területeken, mint a leszerelés, a fejlesztési együttműködés, az alapvető jogok tiszteletben tartása, a szellemi tulajdon, valamint a kereskedelmi cserék és tranzitok. És mindenekelőtt úgy tűnik, hogy elveszett annak a tudata, amit Immanuel Kant már 1795-ben megírt: „A Föld egyik részén bekövetkező jogsértés mindenhol érezhető.” Bizonyos szempontból még súlyosabb a nemzetközi joghoz fordulás, amikor hasznunkra van.

– Mire utal?

– Arra utalok, hogy vannak olyan esetek, amikor a nemzetközi közösség felháborodott és intézkedik, és olyanok is, amikor nem, vagy sokkal kevésbé teszi, azt a benyomást keltve, hogy vannak olyan jogsértések, amelyeket szankcionálni kell, és olyanok, amelyeket tolerálni kell, vannak olyan civil áldozatok, amelyek megtörténtét el kell ítélni, és vannak olyanok, amelyeket „járulékos károknak” kell tekinteni. Nincsenek elsőrendű és másodrendű halálesetek, és nincsenek olyan emberek sem, akiknek nagyobb joguk lenne az élethez, mint másoknak, pusztán azért, mert az egyik kontinensen születtek, nem pedig egy másikon, vagy egy adott országban. Szeretném hangsúlyozni a nemzetközi humanitárius jog fontosságát, amelynek tiszteletben tartása nem függhet a körülményektől vagy a katonai és stratégiai érdekektől. A Szentszék határozottan megerősíti, hogy elítéli a civilek és a polgári építmények, például lakóhelyek, iskolák, kórházak és istentiszteleti helyek bevonásának bárminemű formáját a katonai műveletekbe, és felszólít az emberi méltóság sérthetetlenségének és az élet szentsége alapelvének állandó védelmére.

– Milyen rövid távú kilátásokat lát ebben az új válságban?

– Remélem és imádkozom, hogy XIV. Leó pápa múlt vasárnapi felelősségvállalásra irányuló felhívása meghallgatásra talál, és eljut a döntéshozók szívéhez. Remélem, hogy a fegyverek zaja hamarosan véget ér, és visszatérnek a tárgyalásokhoz. A tárgyalások értelmét nem szabad kiüresíteni: elengedhetetlen, hogy elegendő időt hagyjunk nekik a konkrét eredmények eléréséhez, türelemmel és elszántsággal dolgozva. Továbbá el kell ismernünk, hogy a nemzetközi rend mélyrehatóan megváltozott ahhoz képest, amelyet nyolcvan évvel ezelőtt, az ENSZ megalapításával alakítottak ki. A múlt iránti nosztalgia nélkül ellen kell állnunk a nemzetközi intézmények bármilyen delegitimációjának, törvényessége csökkenésének; és elő kell mozdítanunk a nemzetek feletti normák megszilárdulását, amelyek segítik az államokat a viták békés rendezésében, a diplomácia és a politika útján.

– Milyen remény van mindezek láttán?

– A keresztények azért remélnek, mert bíznak az emberré lett Istenben, aki a Getszemáni-kertben megparancsolta Péternek, hogy tegye hüvelyébe kardját, és aki a kereszten első kézből tapasztalta meg a vak és értelmetlen erőszak borzalmait. Azért is remélnek, mert a háborúk, a pusztítás, a bizonytalanság és a széles körben elterjedt rémület ellenére a világ számos részéről továbbra is felemelkednek hangok, amelyek békét és igazságosságot követelnek. Népeink békét követelnek! Ennek a felhívásnak meg kell ráznia a kormányokat és mindazokat, akik a nemzetközi kapcsolatok terén dolgoznak, és arra kell ösztönöznie őket, hogy megkettőzzék erőfeszítéseiket a béke érdekében.

Forrás: Vatikáni Rádió

Fotó: Atta Kenare/AFP

Magyar Kurír