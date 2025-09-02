Parolin bíboros: Számos érdek akadályozza a gázai tragédia megoldását

Reményét fejezte ki idézve Leó pápa felhívását, miszerint elkerülhető a „kollektív büntetés” a Közel-Keleten, és hogy megvalósul a tűzszünet, illetve a humanitárius segélyekhez való „biztonságos hozzáférés”.

Fellépés a gázai lakosság kitelepítése ellen

„Szeretném felidézni a pápa szerda reggeli általános kihallgatáson tett felhívását, amely tükrözi a Szentszék gondolkodásmódját a gázai helyzetről” – magyarázta Parolin bíboros. Emlékeztetett, hogy a pápa a görög ortodox és latin pátriárkákkal együtt felszólított a „háború befejezésére”, és szót emelt „Gáza lakosságának kitelepítése ellen”.

Sok érdek forog kockán

A bíboros hangsúlyozta, hogy „számos lehetséges megoldás létezik, amelyek valóban véget vethetnek ennek a helyzetnek”, de elítélte a különféle politikai, gazdasági, hatalmi és hegemón érdekek súlyát, amelyek akadályozzák „ennek a tragédiának az emberséges megoldását”.

Maradni bátor cselekedet

A gázai papság, a megszentelt életet élők és a hívők védelmével kapcsolatban Parolin bíboros hangsúlyozta, hogy „a szabadságot az izraeli kormány evakuálási parancsának fényében biztosították”. Ismerete szerint III. Teofilosz, Jeruzsálem ortodox pátriárkája azt nyilatkozta, hogy az ortodox plébánia híveit felkérték, hogy „hagyják el Gázát”. „Mindenki maga dönti el, mit tesz” – mondta a bíboros, miközben elismerte, hogy „a maradás választása bátor dolog”. Hozzátette azonban, hogy nem tudja, „hogyan lehet ezt végrehajtani, ha létezik ez az evakuálási parancs és a terület teljes szárazföldi ellenőrzése”.

Diplomáciai front

A vatikáni államtitkár megerősítette, hogy a diplomáciai fronton folyamatos „kapcsolatban állnak az amerikai kormányzattal a nagykövetségen keresztül”, és reményét fejezte ki, hogy Gideon Szaár izraeli külügyminiszter washingtoni látogatásából eredő nemzetközi tárgyalások kézzelfogható eredményeket hoznak: „Azt várom, amit a pápa kért: tűzszünetet, a humanitárius segélyekhez való biztonságos hozzáférést, a nemzetközi humanitárius jog tiszteletben tartását – amelyek elengedhetetlenek –, és hogy a kollektív büntetés elkerülhető legyen.”

Végül a gázai lakosság kényszerű evakuálásának kockázatával kapcsolatban Parolin bíboros elismerte, hogy az izraeli kormány eddig „nem mutatott szándékot a visszalépésre” ebből az álláspontból, és hogy „talán kevés remény van”, bár megismételte a Szentszék azon szándékát, hogy kitartóan nyomást gyakorol a változás érdekében.

Forrás: Vatikáni Rádió

Fotó: ANSA

Magyar Kurír