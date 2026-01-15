Parolin bíboros ünnepi szentmisét tart a basilica minor rangra emelt kuvaiti Miasszonyunk-templomban

A bíborost a repülőtéren Eugene Martin Nugent érsek, apostoli nuncius; Aldo Berardi OSST, Észak-Arábia apostoli helynöke; Szabáh al-Hálid asz-Szabáh (Sabah Al-Khalid Al-Sabah) külügyminiszter, valamint a vikariátus plébánosa fogadta.

Az apostoli helynök a Fides missziós hírügynökségnek elmondta, hogy Pietro Parolin bíboros kuvaiti látogatása sűrű programot foglal magában, melynek csúcspontjaként a templomot ünnepi szertartás keretében „kisebb bazilika” címmel tüntetik ki, amelyet ezentúl Basilica Minor Dominae Nostrae de Arabia néven fognak emlegetni.

Az első hivatalos találkozók már megkezdődtek – ismertette Aldo Berardi püspök –, ezután a kormány hivatalos ebéden látja vendégül Pietro Parolint, majd a Nagy Mecset és az Iszlám Régiségek Múzeumának meglátogatása következik. A helyi papsággal, valamint a férfi és női szerzetesekkel is találkozik a bíboros államtitkár a Szent Család-társszékesegyházban, ahol délután szentmisét mutatnak be a főtemplom felszentelésének 65. évfordulója alkalmából. Este a püspöki hivatalban fogadást tartanak.

Ahmadi városa anyatemplomának története 1948-ra nyúlik vissza, amikor egy korábban erőműként működő épületet kápolnává alakítottak át. Az első szentmisét Szűz Mária bemutatásának ünnepén mutatták be. Ugyanabban az évben Theophano Stellát nevezték ki Kuvait első állandóan ott szolgáló papjának, aki később az ország első apostoli helynöke lett.

1952-ben a Kuvaiti Olajtársaság (KOC) engedélyt adott, hogy egy új templomot építsenek Ahmadiban, amelyet később az Észak-Arábiai Apostoli Vikariátus (ide tartozik: Kuvait, Bahrain, Quatar és Szaúd-Arábia) anyatemploma lett. (Ahmadi akkoriban teljes egészében a vállalat tulajdonában és irányítása alatt álló olajipari település volt. A templom így a KOC külföldi munkavállalóinak lelkipásztori ellátását szolgálta – a szerk.) Az új templom alapkövét – mielőtt elküldték Kuvaitba – XII. Piusz pápa áldotta meg.

1955. szeptember 8-án tették le az alapkövet az új templom építkezési helyén. A templomot 1956 áprilisában szentelték fel Arábiai Miasszonyunk tiszteletére.

A január 16-i ünnepi szertartás délelőtt 10 órakor kezdődik, Pietro Parolin bíboros vezetésével.

Az Arábiai Miasszonyunk-plébániatemplom a Kuvaiti Állam és az Arab-öböl térségének legrégibb katolikus temploma. A basilica minor címet XIV. Leó pápa adományozta 2025. június 28-án, „az Arab-öbölben betöltött történelmi és lelki jelentőségének elismeréseként”. Ez lesz az első bazilika az Arab-félszigeten.

Látogatása során Parolin bíboros hivatalos találkozón vesz részt Ahmad Abdullah Al-Ahmad Al-Sabah sejkkel, Kuvait miniszterelnökével. A Kuvaiti Állam és a Szentszék által közzétett közös közlemény hangsúlyozza, hogy Kuvait megerősíti „a kölcsönös tisztelet és a vallások békés együttélésének elveit”.

Pietro Parolin kuvaiti látogatásának célja a Szentszék és Kuvait Állam között 1968 óta fennálló „barátság és együttműködés kötelékeinek” megerősítése. Ekkor létesített Kuvait diplomáciai kapcsolatot a Szentszékkel, elsőként a térség országai közül. Ez is szerepel a január 14–16-i hivatalos látogatás alkalmából kiadott közös közleményben. A dokumentum felidézi azt a történelmi jelentőségű látogatást, amelyet Sabah Al-Ahmad Al-Jaber Al-Sabah, Kuvait néhai emírje tett Péter utódjánál 2010. május 6-án, és amely „fontos mérföldkő volt a Kuvait Állam és a Szentszék közötti kapcsolatokban”. E látogatás egy magas szintű hivatalos kapcsolatsorozatba illeszkedett: megelőzte 2009-ben Nasser Al Mohammad Al Ahmad Al Sabah sejk miniszterelnök látogatása; illetve 2015-ben Jaber Al Mubarak Al Hamad Al Sabah sejk miniszterelnök látogatása követte. A közlemény kiemeli továbbá „a vallási együttélés hosszú hagyományát, amely mindig is jellemezte Kuvait Államot” az Arab-öböl térségében.

Forrás: Fides; AgenSir (1, 2)

Fotó: Vatican News; @TerzaLoggia

Hollósi Judit/Magyar Kurír