Passiójáték-szervező képzés indul a Váci Egyházmegyében

Meskó Zsolt rendező és munkatársai több éve dolgoznak azon, hogy újra meghonosítsák a passiójátékot és ezzel a templomi misztériumjátékok hagyományát.

A budapesti pasaréti templomban tíz éven át játszott passió szövegkönyve és tapasztalatai alapján a szervezői-rendezői tudást most szeretnék szélesebb körben átadni.

Marton Zsolt váci megyéspüspök jóváhagyásával ezért a Váci Egyházmegyében is meghirdetik 2025 őszén a passiójáték-szervező képzést, amelyre várják az érdeklődőket, akik vállalják, hogy

– két szombati napon részt vesznek a képzésen

– 2026. nagyböjtben szívesen megszervezik saját plébániai közösségükben a passiójátékot.

A két egész napos képzés során az előadók szervezői, rendezői tapasztalatokat osztanak meg a résztvevőkkel.

Időpontok a Váci Egyházmegye plébániai közösségei számára: október 11. és november 29. (szombati napok) 10–18 óráig.

A képzés szervezői javasolják, hogy egy plébániáról két fő vegyen részt, akik később együtt tudnak dolgozni.

A képzés díjmentes.

Helyszín: Vác, PüspökVác Rendezvényközpont (Vác, Galamb u. 1.)

Jelentkezni e-mailben Gáborné Haáz Andreánál lehet (haaz.andrea [kukac] vaciegyhazmegye.hu) október 5-ig.

A passió bemutatását vállaló templomi közösségeknek az országos passiójáték-szervező képzési projekt keretében jelmezeket, kellékeket, szövegkönyvet és zenei anyagot biztosít az író-rendező Meskó Zsolt.

A passió előadása kb. 15–35 fős előadói csapattal valósítható meg, közülük négy fő beszélő szereplő.

A képzésen részt vevők tankönyvek és fényképes dokumentáció segítségével minden támogatást megkapnak ahhoz, hogy saját templomi közösségükben könnyen megszervezzék a passiójátékot.

A Váci Egyházmegyéből Terényi Zsuzsa hitoktató korábban (2023-ban) részt vett már ilyen képzésen, ami után nagy sikerrel meg is valósította Drégelypalánkon a passió előadását.

Egy korábbi hasonló képzésről ITT lehet beszámolót olvasni.

Forrás és illusztráció: Váci Egyházmegye

