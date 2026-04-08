Pedagógus-továbbképzési lehetőségek a Sapientia Főiskolán

Hazai – 2026. április 8., szerda | 9:00
A pedagógusok április 1. és 30. között tudnak a Pedagógus-továbbképzést Támogató Rendszerben jelentkezni a Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola 2026/2027-es tanévben elérhető pedagógus-továbbképzéseire.

A Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola az alábbi tanfolyamokat hirdeti meg a pedagógusok számára:

bibliai szerepjáték-vezető

jelentkezés (pedagógus-továbbképzési kredit szerzése céljából): április 30. (köznevelési intézmény vezetője révén a Pedagógus-továbbképzést Támogató Rendszerben)

emberi méltóság alapképzés

jelentkezés (pedagógus-továbbképzési kredit szerzése céljából): április 30. (köznevelési intézmény vezetője révén a Pedagógus-továbbképzést Támogató Rendszerben)

hátrányos helyzetű és cigány/roma gyermekek oktatására, nevelésére felkészítő szakmai személyiségfejlesztő és módszertani pedagógus-továbbképzés

jelentkezés (pedagógus-továbbképzési kredit szerzése céljából): április 30. (köznevelési intézmény vezetője révén a Pedagógus-továbbképzést Támogató Rendszerben)

hivatásra hangolva – hittanórai hivatásgondozás fejlesztése

jelentkezés (pedagógus-továbbképzési kredit szerzése céljából): április 30. (köznevelési intézmény vezetője révén a Pedagógus-továbbképzést Támogató Rendszerben)

interdiszciplináris képzés az emberi méltóság védelmében (gyermekvédelmi fókusszal)

jelentkezés (pedagógus-továbbképzési kredit szerzése céljából): április 30. (köznevelési intézmény vezetője révén a Pedagógus-továbbképzést Támogató Rendszerben)

nevelés irodalomterápiás eszközökkel

őszi félévben meghirdetett képzésre jelentkezés (pedagógus-továbbképzési kredit szerzése céljából): április 30. (köznevelési intézmény vezetője révén a Pedagógus-továbbképzést Támogató Rendszerben)

tavaszi félévben meghirdetett képzésre jelentkezés (pedagógus-továbbképzési kredit szerzése céljából): április 30. (köznevelési intézmény vezetője révén a Pedagógus-továbbképzést Támogató Rendszerben)

zarándoktábor-vezető képzés

őszi félévben meghirdetett képzésre jelentkezés (pedagógus-továbbképzési kredit szerzése céljából): április 30. (köznevelési intézmény vezetője révén a Pedagógus-továbbképzést Támogató Rendszerben)

tavaszi félévben meghirdetett képzésre jelentkezés (pedagógus-továbbképzési kredit szerzése céljából): április 30. (köznevelési intézmény vezetője révén a Pedagógus-továbbképzést Támogató Rendszerben)

A fenti tanfolyamok többségére nem pedagógusokat is szeretettel várnak – számukra későbbi jelentkezési határidők érvényesek, melyekről a főiskola honlapján tájékozódhatnak.

Forrás és fotó: Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola

