Pedagógusoknak tartottak nagyböjti lelkigyakorlatot Bodajkon

Hazai – 2026. március 3., kedd | 11:17
9

A Székesfehérvári Egyházmegye oktatási intézményeiben dolgozó pedagógusoknak tartott hagyományos nagyböjti lelkigyakorlatra az idei évben február 26–28. között került sor Hajdu Ferenc általános helynök vezetésével Bodajkon.

Lelki ráhangolódásként az első napon szentmisén, majd este Mórocz Tamás bodajki plébános közel egy órás csodálatos orgonakoncertje által, a zenén keresztül érezhették meg Isten közelségét a résztvevők.

A második napon kezdték meg a lelkigyakorlat legfőbb mondanivalójának – „Hogyan tudjuk pedagógiai munkánkat Krisztus szellemiségében végezni?” – feldolgozását. Hajdu Ferenc hat témakör köré építette fel az elmélkedéseket. Mindegyik elmélkedést ráhangoló imával és a Szentírásból vett idézettel vezette fel, saját megélt életpéldáit is megosztva. Majd a jelenlevők három-három kérdés köré felépítve csoportmunkában vitathatták meg a témákat, a megbeszélést követően pedig megosztották tapasztalataikat. Mindez arra is lehetőséget adott, hogy a résztvevők egymást és intézményeiket is még jobban megismerhessék.

A témakörök a következők voltak:

1) A hivatás ajándéka: minenki életében voltak meghatározó események, példák, amelyek hatására az illető a pedagógus hivatást választotta, és mindenki megtapasztalhatta, hogy mint minden hivatásnak, a tanári pályának is megvannak az örömei és megpróbáltatásai. A résztvevők megvitatták, hogy a pedagógus élete nem egyéni „partizánharc”, hanem fontos, közösséget formáló szerepe van.

2) Jézus, a Mester tanít: a krisztusi pedagógia három fő pillérét járták körül, amelyek a figyelem (meghalljuk-e a másikat, észrevesszük-e a segélykiáltást az esetleges abnormális viselkedés mögött), a meghallgatás (van-e készségünk úgy kérdezni, hogy a másik meghallgatása eredményes legyen) és az irgalom (olyan megoldás, amely gyógyít és átalakít, nem egyszerű szánalom).

3) A Lélek vezetése: nem egyszerűen Krisztust kell másolni, hanem a Lélekre kell nyitottnak lenni, hogy betöltsön minket is. A Lélek gyümölcsei: szeretet, öröm, békesség, türelem, kedvesség, jóság, hűség, szelídség, önmegtartóztatás (Gal 5,22–23). Ha ezek nincsenek meg valakiben a munkája során, az nem a krisztusi pedagógiát követi.

4) Szeretet és határ: szabályok nélkül a legjobb segítő szándék is pusztulásra van ítélve, anarchiához vezet. Meg kell tanulni szeretni és határokat tartani egyszerre, ahogyan Krisztus is vezet minket. Legyen a szeretet formáló erő, hogy ne pusztán kötelességből, hanem szeretetből feleljen meg a tanítvány az elvárásnak. Fontos a konfliktusok, határok megsértésének igazságos lezárása is, ami nem is olyan könnyű.

5) A kereszt pedagógiája: munkája során a pedagógus is hordozza keresztjét. A szenvedés lehetőség arra, hogy türelmet, kitartást és alázatot tanuljunk. Segíti kudarcaink feldolgozását: beismerés, mit ronthattunk el, ötleteket adhat, mit tegyünk másképpen. Elhozhatja a bűnbánatot és bocsánatkérést, így megújulhatunk belőlünk. Keresztjeink vállalása, terheink hordozása a gyermekek előtt is példát mutat.

6) Küldetés a világban: Ti vagytok a föld sója, a világ világossága. A hegyi beszédben mondott kijelentés a keresztények világban betöltött szerepére utal. Meg kell őriznünk az értékeket és ízt (értelmet) kell adnunk az életnek, ahogy a só teszi az étellel, vagy ahogy a világosság kitűnik a sötétségből. Ehhez nem szabad elvesztenünk identitásunkat, s hiteles tanúságot kell tennünk a ránk bízottak körében. Ez a keresztény pedagógus küldetése: képes formálni, alakítani óvodai, iskolai közössége életét.

Az elmélkedések között arra is volt mód, hogy a résztvevők megismerkedjenek a bodajki Segítő Szűz Mária-templom történetével Oravecki Attila helyettes bodajki plébános mindenre kiterjedő előadásának köszönhetően.

Pénteken pedagógus-keresztutat jártak végig a Kálvária-dombon.

A teljes beszámoló ITT olvasható.

Forrás: Kiss Attila/Székesfehérvári Egyházmegye

Fotó: Horváthné Bodai Andrea, Mórocz Tamás

Magyar Kurír

#egyházmegyék #lelkigyakorlat #nagyböjt #oktatás-nevelés

Kapcsolódó fotógaléria

Címlap | Hazai | XIV. Leó pápa | Külhoni | Kitekintő | Megszentelt élet | Nézőpont | Kultúra

2005-2015 © Magyar Kurír
Cím: 1068 Budapest, Városligeti fasor 42. | Postacím: 1406 Budapest, Pf.: 100. | E-mail: mk@katolikus.hu | Adószám: 19719445-2-42
Impresszum | Médiaajánlat | Jognyilatkozat | Adatkezelési tájékoztató