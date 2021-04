Példátlan összefogás alakult ki a csíksomlyói tűzvész károsultjainak megsegítésére

A pénzadományok 70 százalékát a bajbajutottak ellátására, élelmezésére, a fennmaradó 30 százalékot pedig a sportcsarnokban elszállásolt családok szociális, oktatási és foglalkoztatási tevékenységére fordítják.

Csíkszereda és a környék lakossága, köz- és magánintézményei azonnal cselekedtek, hogy biztosítsák a legszükségesebb dolgokat a bajbajutottaknak. Nem sokkal később a távolabbi vidékeken élők is bekapcsolódtak a segítségnyújtásba, Magyarországról és külföldről is érkeztek adományok. A sportcsarnokban elszállásolt emberek támogatása jelenleg is zajlik, az önkormányzat közreműködésével néhány lelkes önkéntes mellett többnyire a Gyulafehérvári Caritas és a Máltai Szeretetszolgálat munkatársai felváltva teljesítik ezt a szolgálatot.

A magánszemélyektől, vállalkozásoktól, jótékonysági események során, templomi adakozásból befolyt pénzadományok összegyűjtésével a Gyulafehérvári Caritast bízták meg. Összesen 351 516 lej gyűlt össze a károsultak javára, amelynek jelentős részét, azaz 265 985 lejt a Gyulafehérvári Főegyházmegye templomaiban a hívek adományozták Kovács Gergely érsek felhívására.

Emellett természetbeni adományok is érkeztek: 78 573 lej értékben élelmiszer, 9867 lej értékben ruhanemű, amelyet a károsultak meg is kaptak. Mindamellett, hogy élelmiszereket, egyszer használatos eszközöket, egészségügyi védőfelszereléseket, tisztító- és tisztálkodási szereket ajánlottak fel adakozók, szükség volt továbbiak vásárlására is. A pénzadomány nagy részét, 248 866 lejt a bajbajutottak ellátására, élelmezésére fordította a karitász.

Az első időszakban 260-290 ember étkeztetéséről gondoskodtak a sportcsarnokban. Idővel a károsultak egy része visszaköltözhetett otthonába, ezután 120-130 ember számára készítettek rendszeresen a Jakab Antal Ház konyhájában reggelit, ebédet és vacsorát.

A további 102 650 lejt a sportcsarnokban elszállásolt családok szociális, oktatási és foglalkoztatási tevékenységeire fordítja ezután szervezet.

