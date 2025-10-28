Piros betűs állami ünnep és munkaszüneti nap lesz Szent Ferenc ünnepe a jövő évtől Olaszországban

A római parlament nagy többséggel megszavazta, Sergio Mattarella államfő pedig aláírta, hogy október 4. nemcsak egyházi, hanem egyben ismét állami ünnepnap legyen.

Október 4-ére esik Assisi Szent Ferenc ünnepe, amely egyben a béke, a testvériség, a teremtett világ iránti szeretet, valamint a kultúrák közötti párbeszéd napja is. 1226-ban ezen a napon halt meg a ferences rend alapítója, akit már két évvel később szentté avattak.

Assisi Szent Ferencet 1939-ben Olaszország védőszentjének nyilvánították.

Október 4-e 1977-ig nemzeti ünnepnek számított, akkor azonban eltörölték, mert korlátozni kívánták a munkaszüneti napok számát. Most a Mi Mérsékeltek és az Olasz Testvérek (FdI) jobboldali kormánypárt kezdeményezésére vezették vissza. Ehhez alkotmánymódosításra volt szükség, mivel változtattak a piros betűs ünnepek eddigi (12 nap) számán.

Szent Ferenc ünnepnapja az egyetlen, amikor egész Olaszországban ugyanarról a szentről emlékeznek meg munkaszüneti nappal, ugyanis Szent Péter és Szent Pál ünnepe június 29-én kizárólag Rómában piros betűs, Szent Ambrus napja december 7-én pedig csak Milánóban.

2026-ban lesz újra Szent Ferenc ünnepe piros betűs, noha jövőre éppen vasárnapra esik majd.

A 800 éves megemlékezések sorában kiemelt esemény lesz Szent Ferenc földi maradványainak kiállítása Assisiben február 22. és március 22. között a róla elnevezett bazilikánál.

Szent Ferenc nemzeti ünnepnapjának visszavezetését aláírva az alkotmányjogász Sergio Mattarella rámutatott, hogy október 4-e egyben Assisi Szent Klára ünnepe is, aki szintén Olaszország védőszentje.

