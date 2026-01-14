Pizzaballa bíboros a közel-keleti helyzetről nyilatkozott

Mindig van egy határ, amelyet a politikai hatóságok nem képesek átlépni, és ez a népeknek az a vágya, hogy „méltóságteljes életet éljenek”. Pizzaballa bíboros, jeruzsálemi latin pátriárka az Iránban zajló eseményekről, az erőszakosan visszaszorított civil tüntetésekről úgy beszél, hogy ezzel azoknak a lázadása tört ki, akik békét, igazságosságot és méltóságot követelnek – Iránban éppúgy, mint máshol, így a Szentföldön is. Azt kívánja, hogy „békés megoldások szülessenek, és a helyzet ne fajuljon el. Fontos azonban, hogy

senki sem hagyhatja figyelmen kívül az élet és az igazságosság iránti vágyat, amely minden ember lelkiismeretének szerves része”.

A bíboros Jordániában, a Holt-tengernél tartózkodik egy találkozón, amely a párbeszédet és tájékozódást szolgálja, és amelyen mintegy hatvan, a Latin Patriarkátushoz tartozó pap gyűlt össze. A pátriárkán kívül jelen van még három püspök is: Jordánia vikáriusa, Ijád Akram Tval (Iyad Akram Twal) érsek; az általános helynök, William Shomali érsek, valamint Izrael vikáriusa, Rafic Nahra érsek.

„Összetett egyházmegye ez – jellemzi Pizzaballa –, amely négy különböző országot foglal magában, mindegyiket érinti a folyamatban lévő konfliktus, de területenként eltérő módon.” Az egész Közel-Keletet súlyosan érintette a háború, érzelmi és szigorúan gyakorlati szempontból egyaránt. Míg Jordániában a következmények főként abban jelentkeztek, hogy „megbénult a kereskedelem, és ez kihatott a gazdasági tevékenységekre és a közlekedésre, addig Gázában teljes a pusztítás, Ciszjordániában pedig a helyzet folyamatosan romlik. Ugyanez igaz Izraelben, Galileában is, ahol egyre nagyobb szakadék látszik a zsidó többség és az arab kisebbség között; probléma a bűnözés, és itt inkább kapcsolatok terén vannak nehézségek, nem annyira a gazdaságban. Ott vannak a lezárt határok és az engedélyek hiánya, amelyek megakadályozzák a palesztinok mozgását, ami óriási mértékben befolyásolja a közösség életét”.

Az elmúlt három hónapban, a tűzszünet kezdete óta – amely az Egyesült Államok által javasolt békefolyamat első lépése volt – a gázai humanitárius helyzet nem sokat változott. „Nincs már nyílt, totális háború – hangsúlyozza a pátriárka –, de még mindig vannak célzott bombázások. Több az élelem, mint korábban, de hiány van gyógyszerekből.

Az emberek megfagynak, de meghalnak az orvosi ellátás hiánya miatt is, mert nincsenek antibiotikumok, nincsenek alapvető gyógyszerek.

Összességében a lakosság kilátásai továbbra is rendkívül bizonytalanok.”

Rövidesen várható a Board of Peace nemzetközi testület létrejöttének bejelentése, amelyet az Egyesült Államok elnöke, Donald Trump vezet, és felügyelni fogja a szakértői kormányt, amelynek át kellene vennie Gáza irányítását: „Nagyon nehéz átlátni, mit tud majd tenni ez a béketanács; hogyan fog működni, és hogyan változnak majd a dolgok. Még minden rendkívül bizonytalan, sok a tennivaló, és ami biztos: a helyzet továbbra is a teljes pusztulás állapota.”

Pierbattista Pizzaballa felhívása a zarándokokhoz szól: térjenek vissza az egész Szentföldre, Jordániát is beleértve, amely az egyházmegyének a „nyugodtabb, aktívabb, élénkebb” területe, az ott élő katolikusok alkotják a Jeruzsálemi Latin Patriarkátus legnagyobb részét, és a hívek – különösen a fiatalok – „erősen érzik a kötődést nemcsak Jordániához, hanem a keresztény közösséghez: nagyon szép, nagyon erős ez az elköteleződés, erős az önkéntesség, ami a Közel-Keleten nem annyira elterjedt”.

Pizzaballa bíboros végül ismételten arra buzdítja a zarándokokat, hogy

térjenek vissza a Szentföldre, amely „egy ötödik evangélium, egyfajta nyolcadik szentség, mert lehetővé teszi a Jézussal való találkozás megtapasztalását, fizikailag, kézzelfoghatóan.

Bárki lehet tökéletesen keresztény anélkül is, hogy a Szentföldre menne, de ha elmegy oda, a keresztény hit erősebbé és konkrétabbá válik”. Minden hívő számára a bátorítás tehát az, hogy a Szentföldön élje át „ezt a csodálatos tapasztalatot, a Jézus Krisztussal és az ő emberségével való találkozást”.

Forrás: L'Osservatore Romano

Fotó (archív): Merényi Zita

Thullner Zsuzsanna/Magyar Kurír