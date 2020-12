Plüssöket gyűjtöttek a damjános táborozóknak Máriapócson

Szent Damján tábor két évtizedes múlttal büszkélkedhet. A Nyíregyházi Papnevelő Intézet növendékei hozták létre a Szent Damján Kört azzal a céllal, hogy minden tag egy szellemi fogyatékkal élő gyermekért is imádkozzon napi imája során. Később személyes kapcsolatokat is kialakítottak sérülésekkel, fogyatékkal élő gyermekekkel, fiatalokkal, valamint családjaikkal. Az első tábor végül a Damján Kör egész éves munkájának koronája lett. S nem is volt kérdés a folytatás. Azóta évente megszervezik az egyhetes programot, kivéve a múlt nyarat, amikor a vírusjárvány ezt megakadályozta. A táborban való részvétel a kezdetektől fogva ingyenes a gyermekek számára. A költségeket adományokból és pályázati pénzekből finanszírozzák a szervezők. Itt is kérik, segítsen felajánlásával, aki teheti!

Miközben a nyári tábor programját tervezik, s annak anyagi hátterét igyekeznek megteremteni, arra is figyelnek a „damjánosok”, hogy a személyes kapcsolatokat ápolják. „Felelős vagy azért, akit megszelídítettél” – ahogyan a róka mondja Exupery gyermekregényében…

Magyar Richárd irányítása mellett papnövendékek és fiatal civil segítők karácsony közeledtével is gondolnak a korábbi táborlakókra. Ajándékgyűjtésük egyik helyszíne Máriapócs volt, ahol az Ékes Virágszál Görögkatolikus Óvoda, és a szintén görögkatolikus, egyházmegyei fenntartásban működő Dudás Miklós kéttannyelvű általános iskola közössége készített össze meglepetést: plüss figurákat hoztak gyerekek, pedagógusok, szülők, munkatársak.

Forrás: Nyíregyházi Egyházmegye

Szöveg és fotó: Orosz Rita

Magyar Kurír