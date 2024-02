Polgárra látogatott Palánki Ferenc megyéspüspök

A találkozó kezdetén Maga László plébános szentségimádást vezetett, majd püspöki szentmisén imádkoztak az imaszövetség szándékára, az egyházmegye papjaiért, valamint újabb papi és szerzetesi hivatásokért.

Palánki Ferenc megyéspüspök a szentmisén elhangzott elmélkedésében a mester-tanítvány kapcsolat jelentőségét hangsúlyozta. Felhívta a figyelmet arra, hogy a hívek is részei az általános papságnak, ami arra hívja őket, hogy mindennapi életüket az evangélium fényében és Krisztus szeretetében éljék meg. A főpásztor bátorította a híveket arra, hogy nyíltan kommunikáljanak egymással, hogy közelebb kerüljenek egymáshoz, és ezen keresztül Krisztushoz. Kiemelte, hogy

a mély kapcsolat Istennel nemcsak lehetséges, hanem elengedhetetlen.

Minden kereszténynek van egyedi élethivatása, amelyben a küldetés és a misszió kiemelt szerepet játszik. A főpásztor arra buzdította a híveket, hogy fogadják el az Isten akaratát, és álljanak helyt az életükben.

Majd a mester és tanítvány kapcsolatáról elmélkedve a tanári szerepben rejlő elkötelezettségről és a szeretet fontosságáról így fogalmazott: „A jó tanár nemcsak tudást közvetít, hanem magát is odaadja. Az én tanáraim nemcsak a tantárgyaikat szerették, hanem bennünket is. Szavaik arra ösztönöztek, hogy ne csak szavakban, hanem tettekben is kövessük Krisztust, és építsünk mély kapcsolatot Istennel, mert ebben a kapcsolatban nincs lehetetlen.”

A szentmise végén Maga László plébános köszönetet mondott elsősorban a Jóistennek, hogy létrejöhetett a közös imaalkalom, majd Palánki Ferenc püspöknek, hogy jelenlétével bátorította a közösséget a szüntelen imádkozásra, és megköszönte minden résztvevőnek, hogy csatlakoznak a Szent László Imaszövetséghez a papi és szerzetesi hivatásokért való fohászkodásban.

A szentmise végén a híveket a plébánia emeleti termében látták vendégül, ahol a megyéspüspökkel jó hangulatú, kötetlen beszélgetést folytattak.

Forrás és fotó: Polgári Római Katolikus Egyházközség; Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye



Magyar Kurír