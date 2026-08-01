Pompeo Batoni: Bűnbánó Mária Magdolna

Pompeo Batoni 1708-ban látta meg a napvilágot Luccában. Ezt követően Rómában nevelkedett és ismerkedett meg a művészet alapjaival. Főként arcképeivel és vallásos témájú festményeivel vált híressé. Alkotómódjára jellemző a harmóniára való törekvés mind a kompozíció, mind pedig a színhasználat terén. Emellett ismertetőjegyének tekinthető az eszményi tökélyre törekvő emberábrázolás, valamint a barokk festészet gazdag érzelemvilágának érzékeltetése, amelyen átsejlik a klasszicizmus kiegyensúlyozottsága. Alkotásai nagy népszerűségnek örvendtek Európa-szerte, ennek tudható be, hogy számos másolat készült róluk a 18. és 19. században. A következőkben egy ilyen – eredetiben fenn nem maradt – alkotásának másolatát szeretnénk részletesebben bemutatni az olvasóknak.

Batoni Bűnbánó Mária Magdolna címet viselő alkotásának 19. századi másolata méltán jeleníti meg eredeti kompozíciójának legfontosabb jellemzőit. A kép középpontjában Mária Magdolna alakja látható, aki elmélyült imádságban, a Szentírás olvasásába révedve látható. Testtartása és arckifejezése a mély bűnbánatot, a lelki megtisztulás iránti vágyat és az isteni kegyelembe vetett reményt fejezi ki. A mű kompozíciója kiegyensúlyozott, ugyanakkor a barokk művészetre jellemző érzelmi erőteljességet is közvetít. A fénykezelés segítségével az alkotó tudatosan irányítja a néző tekintetét. A világos színek Mária Magdolna arcára és felsőtestére irányítják a figyelmet, míg a háttér sötétebb tónusai fokozzák az alak kiemelését. A fény és árnyék kontrasztja nemcsak térbeliséget teremt, hanem a lelki megvilágosodás szimbólumaként is értelmezhető. A színek lágyak és harmonikusak, a ruharedők gondos kidolgozása, valamint a bőr finom árnyalatai Batoni kifinomult festői stílusát idézik.

A festmény ikonográfiáját tekintve több keresztény szimbólumot is felfedezhetünk. Mária Magdolna mellett megjelenik a koponya, amely az emberi élet mulandóságára emlékeztet, a kereszt pedig Krisztus megváltó áldozatát jelképezi. A sziklás, barlangszerű környezet az elvonulás, a vezeklés és a lelki megtisztulás helyszíne.

Forrás és fotó: Romkat.ro

Magyar Kurír