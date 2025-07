Posztumusz díszpolgári címet kapott Menyhárt László plébános Bogyoszló községtől

A település képviselő-testülete posztumusz díszpolgári címet adományozott Menyhárt László atyának Bogyoszló községért végzett szolgálatának elismeréseként.

Menyhárt László (1919–1987) 25 éven át volt Bogyoszló plébánosa, aki mély nyomot hagyott a helyiekben. Szolgálatáról, eredményeiről, a róla szóló történetekről nemcsak azok tudnak, akik ismerték őt, hanem a fiatalabb generáció is. A falu most visszaadott valamit a plébánosnak a sok jóból. Hálaadó szentmisén emlékeztek meg róla és imádkoztak érte a hívek.

A szentmisét Winkler Zsolt csornai plébános celebrálta. „Nagy öröm, hogy egy közösség emlékezik lelkipásztorára. Nyilván az örök élet nem az emberi emlékezéstől függ, mégis öröm az, hogy a hívek megemlékeznek plébánosukról” – fogalmazott a mise elején Winkler Zsolt atya, majd felolvasta Veres András megyéspüspök levelét, melyben ő is örömét fejezte ki az önkormányzat döntéséért. Kapui Jenő mosoni plébános jól ismerte Menyhárt László atyát, akinek alakját szentbeszédében idézte fel.

„Jöjjetek, mert az aratnivaló sok, de a munkás kevés” – mondta Jézus az apostoloknak, és így hívta meg több mint nyolcvan évvel ezelőtt Csepregről Menyhárt Lászlót, aki elfogadta a meghívást. László atyát már gyermekként ismertem mint kapuvári káplánt, és később is sokszor találkoztam vele. Lehetne sztorizni a jókedvű beszélgetésekről, hiszen ezek a találkozások megmaradtak. Öröm, hogy Bogyoszlón elismerik az ő munkáját, de ami a legfontosabb, kérjük a Jóistent, hogy odafent az égben is jutalmazza meg őt papi munkájáért, életéért, hogy nemcsak meghallotta, hanem igent mondott Krisztus hívására” – mondta Jenő atya.

A hívek és egykori tanítványok nevében Dóczyné Kocsis Márta emlékezett vissza. Elöljáróban megjegyezte, az atya adottságai révén többre is hivatott lehetett volna, de ő megmaradt szerényen és alázattal egyszerű falusi plébánosnak. Menyhárt László 1919-ben született Csepregen. 1944-ben szentelték pappá Győrben. Tizennyolc éven át különböző állomáshelyeken volt segédlelkész, majd 1962-ben Bogyoszlóra helyezték plébánosnak, ahol haláláig, 1987-ig szolgált. „Tevékeny, tettre kész, felvilágosult papot kapott a falu. Vasárnaponként megtelt a templom.” Érdemeit sorolva megemlítette, hogy templomi kórust szervezett, maga díszítette a templomot, a gyerekek szívesen mentek hittanórára. Karácsonyra betlehemet állított, pásztorjátékot tanított be. Felújíttatta, korszerűsíttette az orgonát, gondoskodott a kántorutánpótlásról, sőt maga tanította kántorait, de másoknak is oktatott zenét és németet is. Kirándulásokat szervezett, kottákat másolt, takarította a templomot. „Szerette a falut, és a falu is szerette őt. Hívei szeretetét mindig kedves, barátságos, segítőkész magatartásával, időt és fáradságot nem kímélő munkájával vívta ki” – fogalmazott. László atyát kérésének megfelelően a bogyoszlói temetőben helyezték örök nyugalomra.

A település képviselő-testülete most posztumusz díszpolgári címet adományozott Menyhárt László atyának „Bogyoszlóért és a község erkölcsi és szellemi életének gyarapításában” végzett szolgálatáért. A díszpolgárságot igazoló okmányt a szentmise végén Winkler Zsolt kerületi esperes vehette át Varga Imre Róbert polgármestertől.

A szentmisén a zenei szolgálatot a templom kántora, Boros Imréné Hedvig végezte, a misén elhangzott énekeket Menyhárt László atya által szeretett vagy éppen általa tanított művekből állította össze; igazi „Menyhárt-mise” volt. Az olvasmányokat egykori ministránsok és bencés diákok olvasták. Az ünnepség zárásaként a Harmónia Trió adott kisebb koncertet Menyhárt László emlékére és tiszteletére, verset mondott Pölöskei Kálmánné Katalin.

Forrás: Kisalföld/Győri Egyházmegye

Fotó: Cs. Kovács Attila; bogyoszlói katolikus templom Facebook-oldala

