Pregitzer Fruzsina színművész kapta 2024-ben a Szent Atanáz-díjat

A Jászai Mari-díjas színésznő, érdemes művész 1959-ben született Budapesten. 1982-ben végzett a Színház- és Filmművészeti Főiskolán. Játszott a Nemzeti Színházban, a Miskolci Nemzeti Színházban, 1990 óta pedig a nyíregyházi Móricz Zsigmond Színház tagja.

„Az ok, amiért most nemcsak mint oktatót, hanem mint díjazottat is köszöntjük, annak a pedagógiai programnak a kidolgozása és véghezvitele, amely tizenhárom évvel ezelőtt megfogant benne, amikor felajánlotta, hogy szaktudásával segíti a papnevelést” – olvasható a laudációban.

A Beszédművelés című tantárgyat Pregitzer Fruzsina munkacsoportban oktatja; Farkas Ágota gyógypedagógus-logopédussal „sokszor szabad napjaikat feláldozva vannak jelen a homiletikai gyakorlatokon, ha tehetik, személyesen hallgatják, ha nem, felvételről elemzik a növendékek próbaprédikációit, felkészítik őket műsorokon, szavaló- és

szónokversenyeken való részvételre.”

Forrás és fotó: Szent Atanáz Görögkatolikus Hittudományi Főiskola/Nyíregyházi Egyházmegye

Magyar Kurír