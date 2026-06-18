Prófétai hangnak kell lennünk – Zsódi Viktor piarista a katolikus nevelés, oktatás kérdéseiről

Tisztelt Konferencia, Kedves Pedagógus Kollégák!

Az előadásom címe – amit nem lehet kiszervezni – valójában egy határvonal meghúzása az oktatás piaci hasznossága és a keresztény emberkép között.

Különös időszakban találkozunk. Egy olyan korban, amelyben a hatékonyság és a gyorsaság vált a legfőbb metafizikai kategóriává, s amelyben szinte mindent, ami nehéz, lassú vagy bonyolult, megpróbálunk átruházni valami másra: egy algoritmusra, egy külső szolgáltatóra, egy alrendszerre. Kiszervezzük a logisztikát, kiszervezzük az adatok feldolgozását, s ha nem vigyázunk, észrevétlenül kiszervezzük magát az emberi kapcsolatot is.

Pedagógusként és intézményvezetőként nap mint nap szembesülünk egy mély, civilizációs tünettel, amely jóval túlmutat a szokásos módszertani vagy oktatáspolitikai panaszokon. Ez a tünet nem más, mint a biológiai érés természetes lassúsága és az internet felgyorsult ideje közötti drámai konfliktus. Ahogyan a Globális nevelési paktum dokumentuma igen pontosan megfogalmazza: az a gyorsaság, amelyet az emberi tevékenységek rákényszerítenek a világra, alapvetően ellentétes a biológiai evolúció természetes ritmusával. A mai fiatalok egy eddig ismeretlen ellentmondással kénytelenek együtt élni. Azzal a frusztráló tapasztalattal, hogy miközben egyetlen kattintással megkaphatnak egy kész választ, egy árut vagy egy információt, nem képesek ugyanilyen gyorsasággal felnőtté, felelős döntésekre és elköteleződésre kész emberré válni.

A gombnyomásra érkező világ elhiteti, hogy a létezés is gombnyomásra működik. De a személyiséggé érésnek nincs szoftverfrissítése.

Ebben a környezetben kell feltennünk a legnyugtalanítóbb kérdést, amely jelenlétünk és intézményeink legmélyebb alapjait feszíti: mit veszítünk el emberként, ha a nevelésből eltűnik a személyes jelenlét, a példaadás és az erkölcsi horizont? Vajon ha mindent automatizálunk és funkcionalizálunk, marad-e még valami az emberből, amit nem a hasznossága határoz meg? A válaszunk határozott: a nevelés lényege pontosan az a maradék, amit nem lehet kiszervezni.

A piaci hasznosság szorítása és az evangéliumi gyümölcsözés

Ha meg akarjuk érteni, hogyan jutottunk idáig, és hol húzódik a határ az egészséges alkalmazkodás és a végzetes önfeladás között, rá kell tekintenünk arra a globális logikára, amely az oktatást puszta piaci szolgáltatássá akarja silányítani. Az Európai Unió, az OECD vagy éppen a Világbank nemzetközi dokumentumai az utóbbi évtizedekben szinte kizárólag az eszközjellegű racionalitásra és a versenyképességre helyezik a hangsúlyt, ahogyan ezt a Nevelési Kongregáció fogalmazta meg 2014-ben. Az oktatásról pusztán funkcionális módon gondolkodnak – mintha az csak akkor volna legitim, ha közvetlenül a piacgazdaságot és a munka világát szolgálja. Ez a technokratikus megközelítés nagymértékben leszűkíti és kiüresíti a pedagógia valódi tartalmát.

A katolikus iskoláknak, s különösen a piarista hagyománynak, határozottan ellent kell állniuk ennek a nyomásnak. Amint azt a nemrég megjelent, Táruljatok fel örök kapuk című kötetben is hangsúlyozzuk: a katolikus iskolák sajátos feszültsége éppen ebből fakad. Egyszerre kell hűségesnek maradniuk eredeti küldetésükhöz, és intellektuálisan válaszolniuk a környezet kihívásaira. A piac logikája és az evangéliumi logika azonban nem esik egybe.

A piac hatékonyságot követel, az Evangélium viszont gyümölcsözést. A kompetenciák mérhetők, a bölcsesség nem.

„Az oktatás nemcsak a készségek elsajátítását foglalja magában, hanem azoknak az élet tiszteletére és az emberi méltóságra irányuló értékeknek a megszerzését is, amelyek szükségesek ahhoz, hogy ebben a sokféleség-jellemezte világban harmónia uralkodhasson.” (Forrás: Teljes időt átfogó piarista iskola, Piarista füzetek 26.)

Ha engedjük, hogy iskoláinkat bekebelezze az utilitarista oktatásfelfogás, akkor az intézményeinkből versenyistállók, a diákjainkból pedig csupán számszerűsíthető humánerőforrások lesznek. A teljes körű nevelésre vonatkozó javaslatunk azonban radikálisan szembemegy azzal az elitista meritokráciával, amely csak a győzteseket jutalmazza, a lemaradókat pedig értéktelennek bélyegzi. Bár a minőségre és a szellemi kiválóságra való törekvésünk megkérdőjelezhetetlen, sosem felejthetjük el Kalazanci Szent József, az első katolikus népiskola megalkotójának örökségét:

a katolikus iskola nem az elit zárt klubja, hanem a gyengék felkarolásának, a nehéz sorsú fiatalok kísérésének a terepe is.

A piac csak a legkiválóbb munkaerőt akarja kiszűrni. Mi a teljes embert akarjuk kibontakoztatni, függetlenül attól, hogy a gazdasági gépezet hányasra osztályozza őt.

Az ontológiai méltóság primátusa a teljesítménykultúrával szemben

Az ember ugyanis nem redukálható funkciókra, gazdasági szerepekre vagy mérhető teljesítményekre. Amikor a megismerés és a tudás fontosságát hangsúlyozzuk, a katolikus iskola soha nem mond ítéletet a diák emberi értékéről vagy személyes méltóságáról. A diák személyét soha nem tartjuk kevésbé jelentősnek sem a tehetségénél, sem a tudásánál, sem a pillanatnyi képességeinél. Az emberi méltóság nálunk megelőzi a teljesítményt. Ebbe a végletekig teljesítményközpontú kultúrába vissza kell vezetnünk az ingyenesség és a bizalom kritériumát. Ha azt tesszük, amit az egész világ tesz, ha engedjük, hogy csak a hatékonyság vezessen bennünket, hol van abban jelen a kegyelem, amely mindig ingyenes?

Az oktatási szolgáltatás árukapcsolás alapú; a keresztény nevelés viszont a kegyelem ingyenes logikáját követi.

Vállalati menedzsment helyett az intézmény lelkének őrzése

Ebből a szempontból az intézményvezetői szerep is újragondolást igényelhet a Nevelési Kongregáció 2013-ban kiadott, Interkulturális párbeszédre nevelés a katolikus iskolában című dokumentuma szerint. Ma óriási a kísértés, hogy az iskolaigazgatókra egy vállalat menedzsereként, egy üzleti vállalkozás vezérigazgatójaként tekintsünk. A bürokrácia, a formalizmus és a fogyasztói szülői elvárások sokszor ebbe az irányba tolják a vezetőket. Ám az az iskola, amely nevelő közösség akar maradni, nem menedzsert, hanem „nevelő vezetőt” kíván. Olyan embert, aki képes a referenciaértékekhez, a transzcendens alapokhoz visszanyúlni, és képes ebbe az irányba mozgósítani minden szakmai és emberi erőforrást. Az igazgató felelőssége elsősorban nem a költségvetés egyenlege vagy a PR-mutatók maximalizálása, hanem az intézmény lelkének az őrzése. Az adminisztrációt, a könyvelést vagy az épületüzemeltetést ki lehet szervezni külső cégeknek. De az iskola lelkét, az evangelizáló és jelenlévő identitást csak a helyben működő, elkötelezett közösség képes fenntartani, ahogyan ezt Pedro Aguado korábbi piarista generális az az Új Kateketikai Direktórium is valja. Ha ez a lélek elvész, az intézmény csupán egy épületté válik, ahol szolgáltatást vásárolnak, de ahol senki sem változik meg.

A kapcsolati tér válsága és a belső élet elszegényedése

A nevelés lényegileg relációs, azaz kapcsolati történés. Az ember nem egyén csupán, hanem alapvetően nyitott, a másik felé forduló személy. Önmagunkat csak a másikkal való valódi találkozásban érthetjük meg, ahogy erről írt 2013-ban a Nevelési Kongregáció is. A mai technológiai robbanás, a mesterséges intelligencia és a digitális kultúra korában éppen ez a kapcsolati tér kerül veszélybe. Az internet világa elképesztő adatmennyiséget és kész válaszokat kínál, ám miközben eláraszt ingerekkel, a belső élet mély szegénységét idézi elő.

Egyre nehezebben állunk meg, egyre nehezebben csendesedünk el, egyre nehezebben hallgatunk meg másokat, és egyre képtelenebbek vagyunk meghallani saját belső hangunkat vagy Isten szavát.

Ezért a mai pedagógiának nem csak a válaszadásra, hanem a fiatalok kérdező attitűdjének kinevelésére kell összpontosítania, erről olvasunk a Nevelési Kongregáció 2020-ban kiadott dokumentumában.

A kész válaszok korában a jó kérdés lett a ritka kincs. Időt és teret kell szentelnünk annak, hogy az új nemzedékek szívében lakozó nagy, egzisztenciális kérdések és vágyak kifejlődhessenek, mert csak ezek vezethetnek el a transzcendencia valódi kereséséhez.

Ha az iskola pusztán csak információt közvetít, feleslegessé is válhatna a jövőben. Egy algoritmus ma már sokkal gyorsabban, pontosabban és személyre szabottabban képes átadni a lexikális tudást, mint bármelyikünk a katedrán. A tudás átadásának technikai fázisát már régen kiszerveztük a digitális térnek.

Információátadástól az emberformálásig: szív szól a szívhez

A nevelést azonban nem lehet digitális platformokra bízni, mert az információ átadásától el kell lépnünk az emberformálás szakaszába. A tudás ugyanis csak akkor válik bölcsességgé, ha kapcsolatban marad a megélt emberi tapasztalattal és az értékek fényében történő megítéléssel. John Henry Newman bíboros híres jelmondata, a Cor ad cor loquitur – szív szól a szívhez – arra emlékeztet minket, hogy a valódi nevelés mindig a személyes kapcsolat és a tanúságtétel terében valósul meg. Nem a tanár neveli a tanulót egyirányú, gépies közvetítéssel, és nem is a tanuló az, aki magányosan építi fel a saját tudásuniverzumát. A kapcsolatuk az, ami mindkettejüket neveli egy olyan párbeszédes osztozásban, amely egyszerre feltételezi és felül is múlja őket.

Ezért van szükségünk ma olyan nevelésre, amely nem fél a valóság összetettségétől, hanem képessé teszi a fiatalokat arra, hogy humanizálják ezt a komplexitást.

Nem az a kérdés, hogy használjuk-e a technológiát, hanem az, hogy ki vagy mi használ minket. A technikai eszközök mögötti szándékot, az etikát, a felelősséget és a mértéktartást nem lehet programozni.

A fiataloknak ma nem képernyőkre, hanem arcokra van szükségük. Nem virtuális hálózatokra, hanem a megtestesülés pedagógiájára. Ferenc pápa világos figyelmeztetése ma még inkább időszerű: egymás szemébe nézzünk, és ne a mobiltelefonon keresztüli virtuális kapcsolatokat keressük! Sürgető feladatunk, hogy segítsünk a fiataloknak megteremteni az értelem, a szív és a kéz harmonikus egységét a nyelvezetben, mégpedig egy olyan világban, amely az érzések és az ismeretek széttöredezettsége felé taszítja őket.

A piarista pedagógiában a nem-formális terek – a túrák, a táborok, a közösségi szolgálatok – éppen ezért nem a mindennapi oktatásból való menekülést jelentik, hanem a digitális elszigetelődéssel szembeni létfontosságú ellenpontot. Ezek a terek testet, időt, fizikai fáradságot, valódi figyelmet és jelenlétet kérnek. Itt tapasztalja meg a fiatal, hogy az élet nem online értesítések végtelen sorozata, hanem hús-vér kapcsolatok szerves hálózata. A tábortűz melegét, a közös gyaloglás csendjét vagy a fizikai munka örömét semmilyen virtuális térbe nem lehet átmenteni. Ezek azok a szent terek, ahol az igazság többé nem elvont fogalomrendszerként jelenik meg, hanem személyes találkozássá válik.

A katedra mint a delegálhatatlan tanúságtétel tere

A katolikus iskola identitása és hitelessége végső soron nem a tantervek soraiban vagy az intézményi struktúrák precizitásában dől el, hanem azokban az emberekben, akik nap mint nap belépnek az osztályterembe. A világi és szerzetes nevelő munkájának tagadhatatlanul van egy professzionális, szakmai oldala, de azt nem lehet pusztán erre szűkíteni. A szakmaiságot áthatja és felemeli a természetfeletti keresztény hivatás. A nevelő élete a katedrán nem egy szakma rideg gyakorlása, hanem egy személyes hivatás megélése az Egyház missziós küldetésében.

A katedrán álló tanár – akár akarja, akár nem – mindig tanúságot tesz: arról, hogy mit tart fontosnak, miben hisz, hogyan viszonyul az emberhez, a világhoz és Istenhez. Koherencia nélkül pedig nem lehet nevelni. Ha a szavaink és az életvitelünk között távolság van, a fiatalok azonnal megérzik azt.

A nevelés területe azért kiszervezhetetlen, mert a személyes tanúságtételt nem lehet delegálni.

Ezt a gondolatot Ferenc pápától veszi át a Nevelési Kongregáció 2014-ben. Nem lehet megbízni egy külső szakértőt, egy motivációs trénert vagy egy digitális asszisztenst, hogy élje meg helyettünk a hitelességet. A diákoknak tanúkra van szükségük, nem csupán adatközlőkre.

Ez a tanúságtétel pedig egy mély, belső küldetés, nem pedig puszta bürokratikus kötelességteljesítés. Jézus sem azért mondott példabeszédeket, hogy szórakoztassa a hallgatóságát, hanem hogy radikálisan átalakítsa az emberek életét. Hogy megnyissaő ket Isten szeretete előtt. Tudatában vagyunk-e ennek az átalakító dimenziónak, vagy beleszürkülünk az adminisztráció és a mérések fogságába?

Tekintet a napló fölé – Az ontológiai „igen” pedagógiája

A modern oktatásirányítás hajlamos egyfajta felszínes emberi „szkennelésnek” alávetni a diákot és a pedagógust is. Statisztikák, százalékok, kompetenciamérések és adminisztratív mutatók határozzák meg a mindennapjainkat. Isten azonban Sámuel könyvében radikálisan leállítja ezt a felszínes logikát: „Ne a külsejét és magas termetét nézd... Az ember a külsőt nézi, az Úr azonban a szívet.” Pedagógusként az a feladatunk, hogy felemeljük a tekintetünket a napló fölé. Lássunk át a statisztikákon, a kamaszkori pimaszság tüskés páncélján, a megfelelési kényszerből fakadó szorongás láthatatlan falain. A nevelés ott kezdődik, amikor képesek vagyunk kimondani egy ontológiai „igent” a ránk bízott, sokszor botladozó, önbizalomhiányos vagy éppen lázadó fiatalra. Ránézünk, és meglátunk benne valami olyat – egy elrejtett isteni kincset, egy egyedi hivatást –, amit ő maga még nem képes látni önmagában. Ez a pedagógus legfontosabb ígérete a puszta jelenlétével: van benned érték, van számodra hely a világban, és érdemes erőfeszítést tenned önmagadért. Ez a bizalom, az Isten feltétel nélküli szeretetét tükröző ontológiai igen az, amit semmilyen állami irányelv, piaci mechanizmus vagy oktatóprogram nem tud megadni.

A nevelő belső forrásvidéke és a remény prófétai hangja

Ez az integrált nevelői lét azonban komoly belső árat követel. Nem lehetünk hiteles tanúk, ha a saját belső életünk kiürül. A nevelés motorja az a csendes munka, amely a pedagógus lelkében zajlik. Olyan embereket igényel, akik feddhetetlenek, a szellemi és lelki dolgokra érzékenyek, és őszintén vágynak Isten akaratának megvalósítására. Ezt a belső forrást a csend és az imádság mély lelkülete, Isten Igéjének hallgatása és a szentségi élet táplálja. Nem adhatunk át olyat, amivel mi magunk nem rendelkezünk. Ha nem szánunk időt a saját elcsendesedésünkre, ha mi magunk is engedjük, hogy a fogyasztói társadalom banalitása és a mindennapok zaja elkábítson bennünket, elveszítjük azt a prófétai tartást, amely az egyházi iskola lényege.

Az egyházi nevelésnek ugyanis eredendően kritikus és társadalmat átalakító szerepe van. Intézményként prófétai hangnak kell lennünk, amely feltárja a világ strukturális hibáit, és ellenáll az uralkodó fogyasztói ideológiának.

A mai gazdasági rendszernek ugyanis nem önállóan gondolkodó, közösségben élő, kritikus szellemű emberekre van szüksége, hanem elszigetelt, manipulálható és mértéktartásra képtelen fogyasztókra. Az individualizált ember a legsebezhetőbb, aki engedelmesen válaszol a reklámok ingereire. A mi küldetésünk viszont az, hogy a szolidáris humanizmus elvei szerint neveljünk, és olyan közösségeket építsünk, amelyek megtörik ezt a magányt.

Ne feledjük: a nevelés az Egyház szemében kezdettől fogva a szeretet egyik legkiváltságosabb formája volt. Olyan cselekedet, amely a jövőbe vetett reményből táplálkozik. Nevelni annyit tesz, mint bátran fogadni a jövőre, és reményt adni a jelennek. Arra a reményre nevelni, amely képes megtörni a determinizmusokat és a fatalizmusokat, amelyekkel a világ próbálja gúzsba kötni a fiatalok gondolkodását. A piac és a társadalmi nyomás gyakran azt sulykolja, hogy a folyamatok megváltoztathatatlanok, hogy a technológiai és gazdasági kényszereknek való feltétlen behódolás az egyetlen lehetséges út.

A mi nevelői jelenlétünk azonban élő cáfolata ennek a fatalizmusnak.

Mi tudjuk, hogy a szív és a valóság megváltoztatható.

Amikor holnap reggel belépünk az osztályterembe, amikor fáradtan rátekintünk a ránk bízott gyermekekre, tudatosítsuk magunkban hivatásunk nagyszerűségét: nem holt anyagban véssük, hanem az emberi szellembe oltjuka tanítást. Ez a mi pótolhatatlan, szent, kiszervezhetetlen küldetésünk.

A nevelés nem egy üzleti tranzakció, ahol információt cserélünk teljesítményre, hanem a szeretet és a kegyelem ingyenes tere, amely a teljes emberi méltóság kibontakoztatására törekszik.

Fotó: Lambert Attila

Magyar Kurír