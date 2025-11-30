Programokkal ünneplik az ókeresztény értékek világörökségi elismerésének évfordulóját Pécsen

Az ókori Itálián kívüli legnagyobb összefüggő kora keresztény, késő római kori síremlékeit egyetlen komplexumba összefogó Cella Septichora Látogatóközpont üzemeltetői közleményükben ismertették: decemberben fejlámpás éjszakai tárlatjárat indul külön-külön felnőtteknek és gyerekeknek. A program a föld alatti Pécs misztikus arcát mutatja meg. A látogatók elmerülhetnek a Cella Septichora és a Littke Pezsgőház föld alatti pincelabirintusában, vagy részt vehetnek az ókeresztény sírkamrákat bemutató tematikus sétán.

A Pécs rejtett udvarainak kincsei című program a város máskor nem látogatható zugait mutatja be az Apáca utcában; a szépkorúakat pedig tematikus történelmi délutánok várják.

A szervezők minden családi belépő mellé ajándék interaktív sétálólapot adnak rejtvényekkel és talányokkal, amellyel a gyerekek játékos formában ismerkedhetnek meg a római kor világával.

A szervezők egyik célja, hogy a pécsiek újra felfedezzék az 1700 éves örökséget, ezért a pécsi lakcímkártyával érkezők 25 százalékos kedvezménnyel válthatnak a Cella Septichora Látogatóközpont, az Ókeresztény Mauzóleum és az Apáca utcai sírépítmények megtekintésére jogosító két napra érvényes jegyet.

Az ünnepi időszak egyik kiemelt eseménye a december 6-án tartandó világörökségnap. A Cella Septichora különleges atmoszférájában Ipacs Szabó István borász tart borkóstolóval egybekötött előadást – olvasható a közleményben.

A programokról bővebb tájékoztatás olvasható a vilagoroksegpecs.hu oldalon.

