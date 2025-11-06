Netpercek Kávéház – A Máltai Szeretetszolgálat az idősek digitális tudatosságáért

A Netpercek Kávéház barátságos hangulatú közösségi tanulást kínál, így az idős generáció tagjai személyes támogatással, a gyakorlatban tanulhatják meg, hogyan használhatják a digitális eszközöket a mindennapjaik megkönnyítésére. A Magyar Máltai Szeretetszolgálattal közösen szervezett, Budapesten induló klub olyan témákkal ismerteti meg a résztvevőket, mint az internetbiztonság alapjai, a közösségi média és chatprogramok használata, az online vásárlások biztonságos lebonyolítása, az ügyfélkapus ügyintézés, valamint a mesterséges intelligencia által generált tartalmak és álhírek felismerése.

A One Alapítvány október 30-án a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Bem rakparton található országos központjában hivatalosan is elindította új, digitális oktatási programsorozatát a 65 év feletti korosztály számára. A program szakmai mentora Fegyverneki Gergő digitálispedagógia-szakértő, a Digi dili? Van kiút! program megálmodója, aki országszerte tanít családokat és pedagógusokat a biztonságos és kreatív internethasználatra.

A kezdeményezés abból a felismerésből született, hogy a digitális eszközök mára nélkülözhetetlenné váltak, ugyanakkor sok idős ember számára még mindig félelmet vagy bizonytalanságot okoznak. A Netpercek Kávéház kiscsoportokban, barátságos légkörben segít leküzdeni ezeket a gátakat, és megmutatja, hogyan válhat az internet a mindennapi kapcsolattartás, ügyintézés és szórakozás biztonságos segítőtársává. A program középpontjában a tudatos és biztonságos internethasználat áll, melyet a profi előadón kívül alkalmanként önkéntes segítők is támogatnak.

A Netpercek Kávéház egy valós társadalmi kihívásra reagál: a One Alapítvány 2024-es, 65 év felettiek körében végzett kutatása szerint a magyar nyugdíjasok fele már internetezik. Ugyanakkor a nem internetezőknek még mindig közel 90%-a elképzelhetetlennek tartja, hogy valaha is használja az internetet. Ennek egyik oka a digitális bizalomhiány, amely továbbra is komoly akadály: az NMHH adatai szerint az 50–79 éves internetezők 89%-a nem szívesen ad meg személyes adatokat online, 80%-uk pedig tart a számítógépes vírusoktól. Az alapítvány kezdeményezése éppen erre a bizalmi hiányra ad választ: emberi közegben, biztonságos tanulási élménnyel hozza közelebb a digitális világot az idősekhez.

A kezdeményezés szakmai partnere a Magyar Máltai Szeretetszolgálat, amely helyszínt ad az első foglalkozásokhoz, és közreműködik a tagok toborzásában. A szervezet országszerte naponta közel 3000 idős embernek nyújt személyre szóló gondoskodást intézményeiben, miközben kiemelt figyelmet fordít arra, hogy a szépkorúak a mindennapokban is megtalálják az örömöt, a fejlődés lehetőségét, és teljes életet élhessenek. „Mindannyiunk közös felelőssége, hogy az idős generáció is részese lehessen a digitális világnak, és büszkék vagyunk, hogy a One Alapítvánnyal közösen megvalósíthatjuk ezt a programot. Idősotthonokban végzett felmérésünk is azt mutatta, hogy az idősek szívesen tanulnának, ha segítenek nekik eligazodni a digitális világban – leginkább az internetbiztonság, az okostelefon-használat és a videóhívások érdeklik őket” – nyilatkozta Hajnal Ágnes, a Magyar Máltai Szeretetszolgálat vállalati és közösségi kapcsolat vezetője.

A programhoz nemcsak nagykövetként csatlakozott Trokán Péter színművész, hanem a foglalkozásokon is részt vesz. „Hiszek abban, hogy tanulni sosem késő – különösen, ha ezzel közelebb kerülünk a gyerekeinkhez, unokáinkhoz. Azt szeretném, ha a Netpercek Kávéházban minél több nagyszülő merné kimondani: én is tudom, én is benne vagyok” – fogalmazott Trokán Péter.

A Netpercek Kávéház először Budapesten indul, majd vidéki idősotthonokba is eljut. 2026-tól a program önkormányzatok révén és nyugdíjasklub-hálózaton keresztül terjeszkedik tovább, hogy minél több 65 év feletti számára váljon elérhetővé az élményalapú digitális tanulás.

A One Alapítvány új programja a társadalmi integráció új formája is: támogatja az idősebb generációt az új technológiák megismerésében és a digitális térben való eligazodásban. A Netpercek Kávéház célja nem a riogatás, hanem a felkészítés és az ellenállóvá tétel – olyan készségeket ad, amelyekkel a nyugdíjasok magabiztosan, önállóan és biztonságosan maradhatnak alakítói a folyamatosan változó világnak, és teljes értékű partnerekké válhatnak a digitális korban.

Forrás: Magyar Máltai Szeretetszolgálat

Fotó: Kovács Bence

Magyar Kurír