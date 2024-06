Programozók az okosodó templomokért és a javuló digitális jelenlétért

„Szent József ács volt, vagy asztalos, legjobb faipari munkás. Nem váltak szét élesen ezek a szakmák. Ami biztos, hogy valami olyan munkát végzett, amire nagyon sokaknak szükségük volt. Ilyen az informatika is. Megannyi szakterület, ami hol szétválik, hol nem. Átjár mindent, és mindenütt ott van már, de ma már legtöbbször nem is látszik” – így indokolta Elek László SJ, miért nevezte el Szűz Mária jegyeséről az általa megálmodott keresztény informatikai műhelyt.

A szegedi Szent József-templom igazgatója maga is foglalkozik programozással, a miserend.hu és a szentiras.hu oldalakat is ő gondozza, és a templom „okosításába” is belevágott. Azért hívta össze – immár második alkalommal – egy hétvégére az egyházi projektek iránt érdeklődő programozókat, hogy a mai kor „ácsaiként” azok a hívek életét, kapcsolatukat Istennel digitálisan is „összetákolják”.

Idén huszonöt programozó és diák gyűlt össze, hogy lendítsen az egyházi digitális jelenléten. Egyebek mellett hozzáláttak a miserend.hu átalakításához, hogy egyszerűbb legyen naprakészen tartani az oldalt, elkezdték tervezni az Ignáci ima nevű applikáció Apple-eszközökre telepíthető verzióját, valamint a szentmisékhez és a zsolozsmához kapcsolódó szövegek digitális adatbázisait is fejlesztették. Az OkosTemplomok projekt részeként pedig mozgásérzékelőre kötött padfűtésen, az ostya mennyiségét mérő és arról jelzést küldő tabernákulumon és az e-könyv-olvasókból ismert E-Ink technológiát alkalmazó hirdetőfalon dolgoztak.

Negyvennyolc óra persze nem elég mindenre, de Elek László SJ elégedett: „A hétvége folyamán sok értékes tapasztalat, ötlet, együttműködés született. Köszönjük minden résztvevőnek, hogy idejüket nem sajnálva sok munkát és energiát fektettek ezekbe a fejlesztésekbe, egyesek egészen éjszakába nyúlóan programoztak, ötleteltek, beszélgettek. A megkezdett utat pedig folytatni akarjuk. Keressük a további együttműködési lehetőségeket, találkozási pontokat.”

Forrás és fotó: jezsuita.hu

Magyar Kurír