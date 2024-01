Püspöki szentmisével és templomöleléssel ünnepelték Szent Sebestyén napját Székesfehérváron

A püspöki szentmise mellett szép hagyománya a város egyik legrégibb közösségi ünnepének, hogy a Felsővárosi Általános Iskola diákjai körbeveszik a Szent Sebestyén-templomot, összekapcsolva a múltat és a jelent, megmutatva, hogy Székesfehérvár monumentális épülete milyen értéket képviselt és képvisel ma is.

A Szent Sebestyén-napi ünnep keretében közösségi búcsúi programokkal emlékeztek a Felsővárosban a történelmi eseményre és a fogadalomra. Idén a Primavera Kórus, Székesfehérvár hangversenykórusa az ünnepen templomtörténeti füzettel és koncerttel ajándékozta meg a város polgárait. Műsorukban az egyházi kórusirodalom gyöngyszemei hangzottak el.

Az ünnepen a hagyományoknak megfelelően püspöki szentmisével adtak hálát a vértanú szent egykori közbenjárásáért. A városi plébániákról nagy számban érkező hívek tiszteletük jeléül elhozták templomi zászlóikat is. Az eseményen Nyárai-Horváth István plébános köszöntötte az ünneplő közösséget és a főpásztort.

A város megjelent papságával együtt bemutatott szentmisén Spányi Antal püspök megemlékezett az elődök Istenbe vetett, mély hitéről, a város 285 évvel ezelőtti, hálából tett fogadalmáról. A főpásztor a keresztény hagyomány megőrzésének fontosságáról beszélt, amely nemcsak a múltban, hanem ma is megtartó erőt jelent az emberek számára. „Ennek a fogadalomnak lényege akkor ragad meg bennünket, ha megőrizzük a hagyományokat. Ezért fontos a felsővárosi gyerekek „templomölelése”, a koncertek, a régi ünnepi szokások felelevenítése. Hogy amit megőriztünk mindeddig, az megmaradjon a jövőben is. Akkor is, ha valakiket zavar, hogy a gyökereinket, a múltat nem eltöröljük, hanem megtartjuk. Hogy gyökereink erősek, elevenen élnek, és a megtapasztalt valóságot szívünkben őrizve továbbadjuk, a mai divatos, új eszmék zűrzavarában is” – fogalmazott a püspök.

A megyéspüspök a hit melletti elköteleződésre is buzdított, amelyet a szentek példája, elődeink helytállása mutatott meg nekünk. „Ezzel a mai ünneppel küldetést vállalunk, feladatot kapunk. Szent Sebestyén nyomán nem elégedhetünk meg azzal, amit ez a világ kínál, hanem tennünk kell a meggyőződésünkért, nevünket kell adnunk az igazságért. Mert

felelősek vagyunk azért, amit eleinktől kaptunk, azt továbbadjuk, és ha kell, a Lélek fegyvereivel védjük meg az ősit, a gyökeret, a hagyományt, hogy ez az ország Mária országa, ez a nép Szent István népe maradjon.

A szentek példája, az Egyház szentségeinek kegyelme segítsen bennünket, hogy méltók legyünk a keresztény névre, és az ősök fogadalmát teljesítsük továbbra is. Hogy a ránk háruló feladatot vállaljuk, és egymást segítve építsük Isten országát” – buzdított Spányi Antal.

A főpásztor a szentmise végén imádkozott az egész városért a templomban elhelyezett Szent Sebestyén-ereklye előtt.

A szentmisén részt vett Vargha Tamás honvédelmi miniszterhelyettes, Cser-Palkovics András polgármester, a város alpolgármestere és képviselői is. Az ünnepség végén a szentmisén részt vevők a templom elé vonultak, ahol a hagyományos helyi fánkkal és forralt borral várták a felsővárosiakat és a vendégeket.

Forrás: Berta Kata/Székesfehérvári Egyházmegye

Fotó: Kovács Marcell

Magyar Kurír