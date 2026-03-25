Püspöki szentmisével indult a szombathelyi Katolikus Szakkollégium nagyböjti lelkigyakorlata

Székely János püspök a napi evangéliumból kiemelte: Az Úr szüntelenül munkálkodik, nem pihen. A legnagyobb munkája az, hogy életet ad mindannyiunknak. Az örök világosság által pedig ítéletet is mond a világról.
A fény miatt látható a sötétség is, vagyis a bűn. Legyünk készek arra, hogy mosolyunkkal, jótetteinkkel az isteni fényt követve példát mutassunk a környezetünk számára. Legyünk mi is olyanok, akik életet adnak! – biztatta a fiatalokat a püspök.
A szentmisén a szakkollégiumi énekkar biztosította a zenei szolgálatot.
