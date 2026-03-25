Püspöki szentmisével indult a szombathelyi Katolikus Szakkollégium nagyböjti lelkigyakorlata

Hazai – 2026. március 25., szerda | 9:46
14

Március 18-án este 8 órakor Székely János megyéspüspök mutatott be szentmisét a szombathelyi II. János Pál Katolikus Szakkollégium kápolnájában. Hagyomány, hogy a főpásztor együtt imádkozik a szakkollégistákkal a kollégiumi nagyböjti lelkigyakorlat nyitányaként.

Székely János püspök a napi evangéliumból kiemelte: Az Úr szüntelenül munkálkodik, nem pihen. A legnagyobb munkája az, hogy életet ad mindannyiunknak. Az örök világosság által pedig ítéletet is mond a világról.

A fény miatt látható a sötétség is, vagyis a bűn. Legyünk készek arra, hogy mosolyunkkal, jótetteinkkel az isteni fényt követve példát mutassunk a környezetünk számára. Legyünk mi is olyanok, akik életet adnak! – biztatta a fiatalokat a püspök.

A szentmisén a szakkollégiumi énekkar biztosította a zenei szolgálatot.

Forrás és fotó: Szombathelyi Egyházmegye

Magyar Kurír

#egyházmegyék #ifjúság #imádság #nagyböjt #oktatás-nevelés

Címlap | Hazai | XIV. Leó pápa | Külhoni | Kitekintő | Megszentelt élet | Nézőpont | Kultúra

2005-2015 © Magyar Kurír
Cím: 1068 Budapest, Városligeti fasor 42. | Postacím: 1406 Budapest, Pf.: 100. | E-mail: mk@katolikus.hu | Adószám: 19719445-2-42
Impresszum | Médiaajánlat | Jognyilatkozat | Adatkezelési tájékoztató