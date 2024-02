Püspöki szentmisével ünnepelték a 75 éves csíkpálfalvi templom búcsúját

A szentmise előtt Pál József Csaba püspök meglátogatta egykori iskoláját. Fehér Ilona igazgatónő, Ferencz Csaba polgármester, Csíki Szabolcs plébános, az iskola tanárai és néhány diákja fogadta a főpásztort.

A csíkpálfalvi iskolában folytatott beszélgetésük és a múlt felidézése során a temesvári megyéspüspök arra is kitért, hogy onnan indult a papi hivatása. „Igaz, voltak tanárok, akik ellenezték, hogy pap legyek, de volt egy tanár, akiről nem tudtuk, hogy vallásos, vagy sem, de azzal bátorított, »bármi leszel: ember légy!« – emlékezett vissza Pál József Csaba. – Ez sokat jelentet, illetve ez volt az egyetlen bátorítás!”

A főpásztor találkozott egykori osztálytársaival is.

A nehézségek is könnyebbek Istennel – ez volt a szentmise üzenete. A temesvári megyéspüspök prédikációjában felidézte azt is, amikor lendületes fiatal papként elment a Bánságba lelkipásztori szolgálatot végezni. „Utólag, ha most visszatekintek, nehéznek kellett volna lennie, de nem volt az, mert mindenben benne volt Jézus” – mondta a főpásztor.

Ha képesek vagyunk magunkat teljes szívvel odaadni, akkor a nehézségek is könnyebbek Istennel

– hangsúlyozta Pál József Csaba püspök. Szentbeszédében személyes életéből vett példákkal támasztotta alá tanítását.

A szentmise végén a csíkpálfalvi plébános úgy fogalmazott: „Pál József Csaba temesvári püspök életét a szolgálat jellemzi. Ő nem hajlandó elfogadni, hogy árkok vagy éppen elválasztó falak legyenek ember és ember, nemzet és nemzet, világnézet és világnézet között – ezt ki is fejezte a 2019-ben ünnepelt fogadalmi búcsún Csíksomlyón. Miközben a pásztorbotot a kezébe fogja, nagy lendülettel éli az evangéliumot. Püspök atya arra ad példát, hogy nem szabad bezárkózni. Van átjárás felekezet és felekezet között,

az Egyházból ki lehet menni a világba, és a világból be lehet jönni az Egyházba.

Lelkiség és kultúra, hit és emberi jelenlét nem zárja ki egymást. Mindezt természetességgel és derűvel teszi.”

Forrás: Romkat.ro/Csíki Szabolcs

Fotó: Dobos Eszter

Magyar Kurír