Püspökké szentelésének 82. évfordulóján Gyulafehérváron megemlékeztek Márton Áronról

1938. december 24-én XI. Piusz pápa Gyulafehérvár püspökévé nevezte ki Márton Áront, aki az ezt követő évben február 12-én részesült a szentelés kegyelmében a kincses városban.

A megemlékezés alkalmával kérték Áron püspök közbenjárását igaz és hiteles papi hivatásokért – Isten nagyobb dicsőségére.

„Megemlékezésünk segítse munkatársainkat, papjainkat és főegyházmegyénk híveit, hogy boldog emlékű püspökünk életpéldáját követve igazabb és reménylátóbb keresztények lehessünk egy nehezebb, járványhelyzet okozta kihívásokkal teli időszakban is” – olvasható a buzdító üzenet az érsekség Facebook-oldalán.

Egy videofelvételt is közzétettek, amelyen Kovács Gergely érsek olvassa fel Márton Áron püspöki beköszönő beszédét: „»Domine, si adhuc populo tuo sum necessarius, non recuso laborem«; Uram, ha néped számára még szükséges vagyok, nem utasítom el, vállalom a munkát. Ezzel a mélységes alázattal és megadással hajtom meg fejemet én is Isten akarata előtt. »Non vos me elegistis, sed ego elegi vos«. Nem ti választottatok engem, hanem én választottalak titeket (Jn 15,16).

S ha tetszett szent Fölségének, hogy igénytelen személyemet hívja meg az egyházmegye élére, alázattal követem hívó szavát, és szívvel-lélekkel felajánlom minden erőmet a reám tett feladatok szolgálatára.”

Fotó: Gyulafehérvári Római Katolikus Érsekség Facebook-oldala

Magyar Kurír