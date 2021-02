Püspökké szentelésének ezüstjubileumát ünnepelte Majnek Antal Munkácson

Január 6-án, az évforduló napján az ungvári hívekkel ünnepelt együtt a püspök, 10-én a rahóiakkal és a kőrösmezőiekkel, 17-én Munkácson a magyar nyelvű, 24-én pedig az ukrán nyelvű hívekkel. Február 1-jén, a megszentelt élet ünnepének vigíliáján az egyházmegye papjaival és szerzeteseivel együtt adott hálát ezért az eseményért Schönbornban (a kárpátaljai falu teljes neve: Alsóschönborn (ukránul Шенборн [Senborn], németül Unterschönborn – A szerk.); ekkor olvasták fel Ferenc pápának a jubileum alkalmából írt köszöntőlevelét is.

A január 17-i munkácsi szentmise ünnepélyes bevonulással és Bruckner Ecce sacerdos magnus kezdetű, főpap fogadására írt kórusművével kezdődött.

Hálából, az Úristen irgalmas jóságának köszönetet mondva szeretném most bemutatni ezt a szent áldozatot”

– mondta Majnek Antal. Bevezetőjében hangsúlyozta: mindazoknak az élő és már elhunyt híveknek is köszönetet mond, akikkel együtt sikerült elérni az elmúlt huszonöt év eredményeit, melyeket ennek a közös munkának, és nem saját érdemének tulajdonít. Ugyancsak megemlítette a főpásztor első püspöki szentmiséjét is, melyet 1996. január 14-én mutatott be a székesegyházban.

Prédikációjába, az evangéliumról szóló elmélkedésbe beleszőtte a hála szavait is Majnek Antal: „Amikor az ember visszanéz erre a huszonöt évre, az első szó a hálaadás. Hálaadás az Úristennek, legfőképpen azért, hogy megtartott hűségben.

Szent Ferenccel mondhatom: ez teljesen Neki köszönhető. Részemről csak az »igen«, az »ámen« szükséges Isten akaratára, tervére, a többit aztán ő már elvégzi.”

A szentmise végén Pogány István plébános köszöntötte a püspöki jubileumát ünneplő főpásztort, s egy összefoglalót olvasott fel, melyben megemlítette az elmúlt huszonöt év legfontosabb történéseit és eredményeit.

A munkácsi hívek nevében Popovicsné Palojtay Márta folytatta a köszöntők sorát: „Mi most a lelkipásztornak szeretnénk köszönetet mondani azért a huszonöt évért, amit Antal püspök atya eddig papként velünk töltött ebben a templomban. Huszonöt éve nagyon sokunk számára gyóntatóatya, prédikátor, a betegek hűséges látogatója. Nagyon sokan éltük meg azt, amit az emmauszi tanítványok is, amikor Jézussal mentek: »Ugye lángolt a szívünk?«

A prédikációk, gyóntatások, személyes beszélgetések alkalmával ezt a lángot, a Szentlélek tüzét engedte át magán Antal atya.

Elsősorban ezt szeretnénk megköszönni, hogy ott állt Isten között és közöttünk, és Őfeléje irányította a gondolatainkat és a szívünket. Azt kérjük Antal püspök atya számára, hogy továbbra is ilyen nyitott legyen a Szentlélekre, egyre inkább Őfeléje mutasson, az Ő kegyelmét közvetítse felénk, és minket Őhozzá vigyen.

Köszönjük, hogy ilyen hűséggel és lángoló szívvel éli meg a papságát, püspökségét, és teljesen odaadta magát Istennek – és Rajta keresztül nekünk is.”

Végül a gyerekek sorakoztak fel; a Jó atyánkért esdeklünk kezdetű énekkel köszöntötték a főpásztort kicsik és nagyobbak, majd a jelenlevők nevében ők nyújtották át a virágcsokrot és az egyházközség ajándékát.

A kórus, amely énekével tette még szebbé a jubileum megünneplését, az ároni áldás egy ritkán hallott változatát kezdte énekelni kánonban, s a székesegyház falai percekig visszhangozták a hívek énekét: „Áldjon meg téged, áldjon az Úr!”

Az ünnepelt főpásztor meghatódva mondott köszönetet, és rögtön hozzátette: ahogy már a szentmise elején is hangsúlyozta, az eredmények elsősorban nem neki, hanem az Úristennek és annak a sok jó embernek köszönhetők, akik az évek során segítették a szolgálatát, s akik közül sokan már nincsenek közöttünk. „Ezért kérem rátok és mindazokra, akik itt segítettek, dolgoztak az egész egyházmegyében, valamint azokra, akik külföldről segítettek minket, az Isten bőséges áldását.”

Egy héttel később, január 24-én az ukrán nyelvű szentmisén a jubilánssal együtt adott hálát Mieczysław Mokrzycki lembergi (Lviv) érsek, Leon Dubrawski, a kamenyec-podolszkiji egyházmegye püspöke, Marian Buczek nyugalmazott harkov-zaporozsjei megyéspüspök; Andrzej Legowicz érseki titkár és Zsarkovszki Péter, a kijevi Caritas Spes igazgatója, aki a szentbeszédet mondta, valamint koncelebráltak Jevhen Fizer és Serhij Gerzanics munkácsi káplánok is.

Zsarkovszki Péter atya a prédikációban a kárpátaljai egyház újjászületéséről beszélt, amely folyamatban ő maga is részt vett. Ekkor érkezett Antal atya mint fiatal ferences erre a vidékre, és néhány évvel később itt hallotta meg újra Isten szavát, aki újabb misszióra hívta: legyen a kárpátaljai egyház vezetője, a munkácsi egyházmegye első megyéspüspöke. Alázatosan igent mondott erre a meghívásra, ezt Péter atya Ábrahám igenjéhez hasonlította, amikor Isten így szólt hozzá: „Menj ki földedről…”

1989-ben negyvenhárom templom volt Kárpátalján, nyolc idős atya látta el a szolgálatot, amennyire fogyatkozó erejükből telt. Ekkor érkezett, akkor még a Szovjetunióba, az első öt missziós pap – köztük Majnek Antal ferences is –, akik megkezdték szolgálatukat. Most az egyházmegyében kilencvenöt templom van, és közel negyven pap, akiknek több mint a fele már a helyiek közül került ki.

A szentmise végén a jelenlevők – a püspökök, papok és a hívek képviselői – köszöntötték a jubilánst, majd közösen elénekelték a Te Deumot.

