Ragyogni fog az Utolsó ítélet – Restaurálják Michelangelo világhírű freskóját a Sixtus-kápolnában

Az állványzatot február 2-án, Gyertyaszentelő Boldogasszony napján kezdték építeni, és nagyjából három hónapot kell várni arra, hogy az 1536 és 1541 között készült, több mint 390 alakot ábrázoló, 180 négyzetméter kiterjedésű oltárfreskót ismét megpillantsák a látogatók a restaurálás után, addig egy nagy felbontású reprodukción látható majd egy vásznon, ami az állványzatot takarja.

A rendkívüli tisztítási munkálatokra azért van szükség, mert a legutóbbi, 1994-ben végzett állagmegőrző restaurálás óta szabad szemmel nem látható, fehér színű mikronszemcsék ülepedtek le a freskón, idővel elhalványítva a sötét-világos kontrasztokat, fakóbbá téve az eredeti színeket – magyarázta Paolo Violini, a Vatikáni Múzeumok festményekért és fa műalkotásokért felelős restaurátora, aki Michelangelo remekművének mostani felújítását koordinálja. A szennyeződés eltávolításával az Utolsó ítélet színei élénkebbek, fényesebbek lesznek.

Barbara Jatta, a Vatikáni Múzeum főigazgatója a Vatikáni Rádiónak elmondta: valójában egy nagyon egyszerű műveletről van szó, amely során desztillált víz és selyempapír segítségével eltávolítják az évek során a freskóra rárakódott könnyű sóréteget. 2010 óta évente ellenőrzik a Sixtus-kápolna állapotát, és tavaly világossá vált, hogy az Utolsó ítélet esetében időszerű ez a beavatkozás.

A munkálatokat a Vatikáni Múzeum műkincseinek karbantartását 1982 óta támogató mecénásszervezet (Patrons of the Arts in the Vatican Museums) floridai egységének finanszírozásával végzik el.

Forrás: Vatikáni Rádió; MTI

Fotó: Vatikáni Múzeum

Magyar Kurír