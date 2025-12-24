Rekordhosszúságú fatörzs süteménnyel tisztelegtek Adolph Kolping emléke előtt Esztergomban

A rekordkísérlet, melyben az eredeti cél az volt, hogy egy 160 méteres fatörzs süteményt készítsenek, végül minden várakozást felülmúlt: 184 méteresre sikerült a sütemény, ezzel hitelesített magyar rekord született.

A sütemény hatalmas mérete jól érzékelteti az összefogást: a 184 méter mintegy 8000 szeletnek felel meg, amelyből bőségesen jutott a jelenlévőknek, a fennmaradó részét pedig jótékony célra ajánlotta fel az iskola közössége.

A fatörzs süteményt az iskola pék-cukrász és cukrásztanulói, felnőttoktatásban résztvevő diákjai és oktatói készítették el. A szervezés és kivitelezés hetekig tartó, pontosan összehangolt munkát igényelt. A munka során diák és tanár, fiatal és felnőtt egyenrangú félként dolgozott: szakemberekként, közös felelősséggel.

A Kolping Katolikus Szakképző Iskola, Technikum és Szakgimnázium e rendhagyó vállalkozása nem csupán magyar rekord, hanem jó példa is arra, miként válik élővé Adolph Kolping atya, a Kolping mozgalom megszervezője tanítása napjainkban: a közösen végzett munka, a szakmai igényesség és a közösségért való cselekvés ereje ma is képes összefogni és felemelni az embereket.

Forrás: Esztergomi Kolping Katolikus Szakképző Iskola, Technikum és Szakgimnázium

Fotók: Zágonyi Petra és Szabó Eszter

