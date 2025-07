REkreáció ékszerkollekció – A második esély a Magyar Máltai Szeretetszolgálat pécsi üzemében

László József igazi régivágású ezermester, otthonosan mozog a Máltai Szeretetszolgálat gépszagú kis pécsi műhelyében a csiszológép, a satupad és a rengeteg kéziszerszám között. A férfi szakmájára nézve géplakatos, de most ékszerkészítéssel foglalkozik: hatalmas kezében szinte eltűnnek a pici, szív alakú medálok.

Két évvel ezelőtt csatlakozott a megváltozott munkaképességű embereket foglalkoztató Máltai Gondoskodás Kft. üzemének csapatához, amikor a krónikus betegsége miatt leszázalékolták. Az ő feladata, hogy a leselejtezett számítógépek alaplapjait szépen letisztítsa és mintákat vágjon ki belőlük, kisebb-nagyobb köröket, háromszöget, négyzetet, szívet, keresztet vagy akár vágtató lovat, ha arra van igény. A munka alapos tervezést és nagy pontosságot igényel, a kivágott darabon szépen kell mutatniuk az aranyszínű csíkoknak, pontoknak, hogy az ékszer majd kelendő legyen. László József néha annyira elmerül a munkában, hogy hazamenni is elfelejt, szólni kell neki, ha lejárt a munkaidő.

Az alaplapokból kivágott mintákat ezután Vidra Ildikó, a műhely másik munkatársa veszi a kezébe. Gondosan lecsiszolja a sorjás széleket, és addig finomítja a formákat, amíg pontosan bele nem illeszthetők a foglalatba. Ha minden tökéletesen passzol, beragasztja őket a helyükre, a tetejükre pedig gyantát ken, ez adja meg azt a fényes, csillogó felületet, ami az alaplap aranyszínű mintája mellett az ékszer másik fő vonzereje. A művelet nagy precizitást igényel – a gyanta nem lehet túl sok, nehogy túlcsorduljon a széleken –, de Vidra Ildikónak már nagy gyakorlata van ebben. Egy súlyos balesetből felépülve tíz évvel ezelőtt lett a máltai üzem munkatársa, és 2017 óta foglalkozik ékszerkészítéssel.

Akkoriban az üzem fő profilja még az elektronikai hulladék bontása volt. Révai Krisztina rehabilitációs mentor gyakran forgatta a kezében a leselejtezett számítógépek alaplapjait, tetszettek neki a rajtuk futó, szeszélyesen kanyargó aranyszínű vonalak, de időbe telt, mire rájött, mihez lehetne kezdeni velük. Szabadidejében ékszerkészítéssel foglalkozott, három kicsi gyereke mellett ez jelentette a számára a kikapcsolódást, innen jutott eszébe az ötlet, hogy készülhetnének az alaplapokból medálok és kulcstartók. Két évbe telt kikísérletezni és tökéletesíteni a módszert: a gyanta két komponensét például cseppenként, század grammra pontosan kell kimérni, és a megfelelő hőmérsékletre is oda kell figyelni, hogy a végeredmény a lehető legszebb legyen.

Az eljárás tökéletesítésével párhuzamosan egyre többféle, különböző színű, mintájú, méretű és fazonú ékszer készült a pécsi máltai műhelyben. Az alaplapok nem csak zöld színűek, vannak köztük pirosak, sárgák, kékek, feketék, sőt, időnként még lilák is, és nem csak medálokat és kulcstartókat, hanem gyűrűket, karkötőket, fülbevalókat, hajcsatokat, kitűzőket vagy mandzsettagombokat is lehet készíteni belőlük.

A REkreáció névre keresztelt ötletes ékszerkollekcióra a szakma is felfigyelt. 2020-ban a Révai Krisztina tervezte mandzsettagomb első díjat nyert az Innovációs és Technológiai Minisztérium Legyünk kreatívak hulladékból című ötletpályázatán, 2023-ban pedig a REkreáció ékszerkollekció elnyerte a Magyar Kézműves Innovatív Remek címet.

„A kiselejtezett, működésképtelen elektronikai eszközökből készült ékszerek sajátos módon jelképezik munkatársaink sorsát is. Közös bennük, hogy kaptak egy második esélyt, és új lehetőségek nyíltak előttük” – mondja Révai Krisztina, aki a termékekkel sok kézműves vásáron megfordul, az árusításban pedig az időközben már felnőtt gyerekei is segítik. „Fontos, hogy az érdeklődőknek elmeséljük, kik, hogyan és miért készítik ezeket a darabokat, mert így még nagyobb örömmel vásárolják és viselik őket.”

A REkreáció ékszerkollekcióval nyáron az Ördögkatlan Fesztivál Esélykikötőjében, illetve a Művészetek Völgyében, a kapolcsi Segítő Udvarban lehet találkozni. Az utóbbi helyszínen Révai Krisztina július 20-án, vasárnap 15 órától workshopot is tart az érdeklődőknek, akik elektronikai hulladékból készíthetnek ékszereket maguknak. Ez a foglalkozás egyébként céges csapatépítő programként is népszerű, egyszer például az egyik nagy mobilszolgálató munkatársai leselejtezett SIM kártyákból készítettek kulcstartót maguknak.

A pécsi máltai üzem az ékszerkészítés mellett egyedi megrendeléseket is szívesen fogad kis- és nagy tételben egyaránt. „Nemrég egy édesanya azzal keresett meg minket, hogy a fia leselejtezett számítógépének a nyomtatott áramköréből szeretne ékszert készíttetni. A ballagáson az informatika tanárnak ezzel akart köszönetet mondani, amiért a gyerekét felvették az egyetemre. De adtunk már árajánlatot ezer darabos logózott reklámajándék elkészítésére is. Ha van elég idő, nagy mennyiséget is el tudunk vállalni” – mondja Révai Krisztina. Az értékesítésből származó bevételt teljes egészében jótékony célra, az üzem fenntartására és a megváltozott munkaképességű kollégák munkahelyének megőrzésére fordítják. Itt mindenkinek jár egy második esély.

A REkreáció ékszerkollekció darabjai megvásárolhatók boltjuk weboldalán keresztül. Ugyanitt egyedi termékekre vonatkozó céges ajánlatkéréseket is fogadnak.

Szöveg: Hámon Krisztina

Fotó: Kovács Bence

Forrás: Magyar Máltai Szeretetszolgálat

Magyar Kurír