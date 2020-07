A REkreáció a legjobb ötlet – Díjat nyert a máltai üzemben készülő ékszerek megálmodója

Révai Krisztina 2015 óta készít ékszereket REkreáció márkanévvel a Máltai Szeretetszolgálat Pécsett működő elektronikai bontóüzemének munkatársaként a szétszerelt számítógépek alaplapjaiból az üzemben dolgozó megváltozott munkaképességű kollégáival. A fülbevalóból, medálból, karkötőből, nyakláncból, gyűrűből és mandzsettagombból álló kollekciót Révai Krisztina álmodta meg, aki a rehabilitációs mentori munkája mellett ékszerkészítő is.

A Legyünk kreatívak hulladékból című ötletpályázatot a szellemi tulajdon világnapja alkalmából áprilisban írta ki az ITM. Célja az volt, hogy díjazzák a haszontalannak tűnő, kidobásra szánt termékek újrahasznosítását, kreatív felhasználását. A felhívásra 39 pályamű érkezett, melyek közül négyet díjaztak, az első helyezett az alaplapból készült REkreáció mandzsettagombbal Révai Krisztina lett.

A díjazottak elismerését Boros Anita, az Innovációs és Technológiai Minisztérium építésgazdaságért, infrastrukturális környezetért és fenntarthatóságért felelős államtitkára adta át. Elmondta, a pályázat célja éppen az volt, hogy felhívják a figyelmet arra, hogy a hulladéknak tartott anyagok, tárgyak életre kelhetnek egy másik eszközben. Boros Anita emlékeztetett, hogy az ITM intenzíven foglalkozik a körforgásos gazdaságra történő átállással, főként a termékek életciklusának meghosszabbítása jegyében.

Az alaplapból készült mandzsetta mellett díjazták a fémhulladékból, zárt szerelvényekből és famaradványokból készült órát, a textilhulladékból készített használati tárgyakat, valamint a papírhulladékból kialakított gyümölcsöstálat is. A minisztérium tervei szerint az országban több helyen is bemutatják a nyertes pályaműveket, hogy ezzel is felhívják a figyelmet a kreatív újrahasznosítás lehetőségeire.

