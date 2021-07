Remek programok közül válogathatunk a NEK alatt a Hungexpón

Az itteni programokon regisztráció és jegyváltás után vehetsz részt. A belépőjeggyel egyszeri meleg ebéd is jár. Ha hetijegyet vagy három egymást követő napra szóló belépőt váltasz, ingyenesen közlekedhetsz a fővárosban.

Reggeli ima Veres Andrással

A nyitónapon 8 óra 45 perckor kezdődő imán velünk lesz Veres András győri megyéspüspök, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia (MKPK) elnöke. A főpásztor az egri érsekség szeminaristájaként teológiai tanulmányait előbb az Egri Hittudományi Főiskolán, majd a Pázmány Péter Hittudományi Akadémián végezte. 1983-tól a római Német–Magyar Kollégium növendékeként előbb a Pápai Gergely Egyetemen, majd pedig az Alfonsiana Egyetemen tanult, ahol morálteológiából licenciátust szerzett. 1989-ben doktori fokozatot szerzett, 1990-től az Egri Papnevelő Intézet teológiatanára, prefektusa és a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Hittudományi Karának docense volt. Két éven át töltötte be a Római Pápai Magyar Intézet rektori tisztségét. 1998-tól nyolc éven át az MKPK titkára volt. 2000-ben II. János Pál pápa szentelte püspökké Rómában, a Szent Péter-bazilikában. Hatodik éve a püspöki konferencia elnöke. Ferenc pápa 2016-ban nevezte ki a Győri Egyházmegye püspökévé.

A „golyóálló bíboros” katekézise

9 óra 30 perctől „a golyóálló bíboros” katekézisét hallgathatod meg. Orani João Tempesta, Rio de Janeiro érseke túlélt két fegyveres rablást és egy utcai tűzharcot. Sokat tesz a rászorulók megsegítéséért, és abban bízik, hogy Rio egyszer nem a természeti szépsége, hanem az ott szeretetben élő emberek miatt is ismert lesz. Orani João Tempesta a ciszterci rendbe lépett be az érettségit követően. 1974-ben szentelték pappá, plébániai lelkipásztorként szolgált. 1997-ben São José do Rio Preto püspöke lett, 2004-ben pedig Belém érseke. 2009-ben Tempestát Rio de Janeiro érsekévé nevezték ki. 2013-ban ő volt az ifjúsági világtalálkozó házigazdája. Egy évvel később Ferenc pápa bíborosi rangra emelte.

Táncra fel!

Népművészeti értékeink gazdagságából ad ízelítőt a Bihari táncegyüttes nyolc párosa, amelynek alapítója Novák Ferenc koreográfus. 1954-ben húsz-huszonkét páros részvételével kezdődött a magyar néptánckincs színpadi megjelenítésének munkája. Az évtizedek alatt műhellyé és fogalommá vált a Bihari, ahol nemzedékek ismerkedtek meg a néptánccal.

Papként egy diktatúrában

Egy különleges tanúságtételt is hallhatsz a következőkben. Szabó Konstantin görögkatolikus pap, jelenleg sislóci káplán titokban végezte el a papképzést, és így is szentelték fel. 1945-ben Sztálin rendelete nyomán a görögkatolikus papokat az ortodox egyházba való beolvadásra kényszerítették. Sokan azonban ellenálltak, őket kivégezték vagy a Gulágra küldték. Szabó Konstantin papdinasztiába született. Miután eldöntötte, hogy folytatja a családi hagyományokat, a legnagyobb óvatossággal kellett eljárnia, miközben Ortutay Elemérhez járt teológiai képzésre. Így emlékezett vissza arra az időszakra: „Titokban jártam hozzá magánoktatásra, de nem tudtam, hányunkat, kiket oktat még rajtam kívül. Amikor sűrűsödtek a vegzálások, a jegyzetek helyett bonbonnal, virággal mentem, mintha csak vendégségbe igyekeznék, és mindenféle kerülőutakat találtam ki, hogy kicselezzem a minket figyelő titkosrendőrt.”

Óriási kockázatot vállalt az egész család. A papcsaládokat a diktatúra évtizedeiben az állambiztonsági szervek szoros megfigyelés alatt tartották. „Volt egy pillanat, egy törés, amikor azt mondtam, hogy nem megy, abbahagyom. Elemér bácsi ekkor küldött egy cédulát: »Kölyök – ez volt a fedőnevem –, vigyázz, ne csapd be az ajtót, mert néha nagyon nehéz kinyitni«. Ez a gondolat örökké megmaradt bennem” – idézte fel a tanulás négy kemény évét később Szabó Konstantin. Első önálló liturgiájára egészen 1989-ig kellett várnia.

A megújulás útján

A tanúságtétel utáni szentmisét Piero Marini, a Pápai Liturgikus Szertartások Hivatalának egykori vezetője, 2007-től a Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszusok Pápai Bizottságának elnöke celebrálja. Piero Marini érsek három pápa (VI. Pál, II. János Pál és XVI. Benedek) szertartásmestere volt; Szent II. János Pál pápát 76 útjára kísérte el. Az érseknek mindegyik utat kétszer kellett megjárnia, hiszen a pápai látogatásokat mindig egy előkészítő utazás előzi meg.

Marini érsek ott volt a lengyel egyházfő mellett 1987-ben Santiago de Chilében az O’Higgins Parkban is, ahol a szentmise alatt páncélkocsik hajtottak a kiengesztelődést és a békét sürgető pápai üzenetet hallgató emberek közé. A könnygáz elért egészen a Szentatyáig. A szertartás végén kiáltásként hangzott a pápa erőteljes hangja: „A szeretet erősebb!” Marini érsek számos alkalommal járt hazánkban. Budapestről és a szeptemberi világeseményről úgy vélekedett: „Igazi európai város, a szó igazi értelmében! A magyar nép is igazi európai nép, megvannak a maga sajátosságai. Magyarország jelenleg Európa szíve. Remélem azt is, hogy a Kongresszus is segít majd abban, hogy túllendüljünk ezen a járványon. A megújulás jelképe lehet nem csak Magyarország, de az egész világ számára.”

Főszerepben a zene

Ezután zenés produkciók követik egymást. Fellép Bolba Éva énekesnő, a Hot Jazz Band állandó vendége, aki óvodáskora óta színpadi szereplő. Egészen kis korától kezdte a zenetanulást, zongora és ének szakon tanult; majd a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem jazzének szakirányára járt.

A kora délutáni órákban színpadra lép a Magnificat Leánykar, amely az 1990-ben Szebellédi Valéria által alapított Magnificat Gyermekkar, később Magnificat Gyermek- és Ifjúsági Kórus utódegyüttese. Az együttes mostani formájában 2009 óta működik, tagjai a terézvárosi Erkel Ferenc Általános Iskola zenei tagozatán végzett egykori diákok. Itthon és szerte a világon koncerteznek. A Magnificat Gyermekkar az önálló templomi hangversenyei mellett megalakulása óta minden évben szerepel a Szent István-bazilikában a bíborosi szentmiséken. Az együttes megnyerte már a Kórusok Európai Nagydíját, kétszeres bajnoka a Kórusolimpiának, két alkalommal pedig a közönségdíjat is nekik ítélték. A kórust elismerték a Csokonai Vitéz Mihály- és a KÓTA-díjjal is.

Boda Bernadett szintén egészen kis korában ismerkedett meg a zene alapjaival. Középiskolai tanulmányai során felismerte, hogy a klasszikus zene és éneklés nem az ő útja. Autodidakta módon kezdte fejleszteni magát, miközben zenéket szerzett és dalokat is írt. A Győrben és környékén népszerű Hoppáré és Dzsem zenekarban fantasztikus zenészek társaságában hallhatjuk énekelni.

Böjte Csaba a reményről

Az ebéd és a zenei programok után a fakultációk kínálatából választhatunk. Böjte Csaba a reményről tart előadást. Krisztus hite – a mi hitünk – a gyermekek körében végzett lelkipásztori munka bemutatása címmel. Több mint 25 éve egy-egy, az éhezőknek adott ebéddel, vacsorával kezdődött Déván a gyermekmentés az összeomlóban lévő román kommunista diktatúra romjain. Böjte Csaba ferences szerzetes ekkor került Dévára. Először egy pályaudvaron hagyott 8 hónapos kislányt fogadtak be munkatársaival. Azóta mintegy hatezer gyermek kapott hitbéli nevelést, ételt és hajlékot a hálózattá bővülő otthonok valamelyikében.

Böjte Csaba autóvillamossági szerelőnek tanult. Költő édesapjának halála fordulatot hozott az életében. Titokban jelentkezett a ferences rendbe, 1989-ben szentelték pappá. Csaba testvér szerint „mindannyian egy feladattal jöttünk világra, és fontos, hogy az értékeinket és a tehetségünket kamatoztassuk a világban”.

A forrásnál egy kameruni püspökkel

Az Eucharisztia a jóság forrása – ezt a címet választotta előadásának Joseph-Marie Ndi-Okalla kameruni püspök. 1983-ban szentelték pappá, 2016-ban nevezték ki Mbalmayo püspökévé. A Bonni Egyetemen szerzett doktorátust dogmatikából. Számos könyv és cikk szerzője. Kamerun ásványkincsekben, főleg aranyban és gyémántban kiemelkedően gazdag, mégis a lakosság több mint 40 százaléka mélyszegénységben él. A nyomor mellett az emberek szenvednek az erőszaktól, a véres konfliktusoktól, a szélsőséges vallási szervezetek támadásaitól. Joseph-Marie Ndi-Okalla szívügyeként tekint a vallásközi párbeszédre és társadalmi békére.

A Biblia női szemmel

A Szeretet azt mondja, menj! – Az Eucharisztia és a keresztény élet – ezeket a gondolatokat fejti ki előadásában Mary Healy. A detroiti Szent Szív Szeminárium biblikus teológusa, egyetemi docens azon három nő közé tartozik a világon, akiket 2014-ben Ferenc pápa kinevezett a Pápai Biblikus Bizottság szolgálatára. „Ez egy húsz tudósból álló csoport, akik minden évben egyszer találkoznak Rómában. Az Egyház működésével kapcsolatos kérdéseket vitatunk meg, és ezt hangoljuk össze azzal, amit a Biblia tanít nekünk” – mondta el a bizottsági munkájáról Mary Healy. Szerinte nem halljuk még elégszer a nők hangját a teológiában, a bibliai tanulmányokban és az Egyházon belül sem.

„Mi, nők, másként gondolkodunk a Bibliáról, mint a férfiak. Kiegészítjük egymást. Például a Szentírásnak azokra a részeire gondolok, amelyek a házasságról, családról, gyermekekről szólnak. De nemcsak ezekről gondolkodunk másként, hanem az egész Bibliáról és a teológiáról. A nők intuitívabbak, és sokszor olyan összefüggéseket ismernek fel, amelyeket a férfiak nem.”

Hitünk titkai

Bensőséges kapcsolat Istennel az Eucharisztia által – ez lesz Damian Stayne előadásának témája. Különleges előadója a kongresszusnak. „Az Onkológiai Intézetben a kontrollvizsgálaton az orvos nem talált daganatot.” Ilyen és ehhez hasonló tapasztalatokról számoltak be azok, akik már részt vettek Damian Stayne kurzusain, az általa vezetett közös imádságokon. A Föld öt kontinensén végzett szolgálata során sok ezer ember gyógyult meg testi és lelki betegségéből, kapott életét átformáló próféciát, és töltekezett a Szentlélek erejével. Magyarországon is számos alkalommal járt már.

Damian Stayne 1983-ban feladta munkáját, Párizsba utazott tapasztalatokat szerezni a katolikus közösségekről. Mélyen megérintette a Jeruzsálem Közösségnél az Egyház monasztikus és misztikus hagyományának eleven lüktetése, az egyszerűség és a szépség, az Emmánuel Közösségnél pedig a Szentlélekben való megújulás ereje és a karizmatikus szolgálat. Úgy érezte, hogy Isten olyan közösség alapítására hívja, amely egyesíti ezeket az értékeket. Angliában hét és fél év böjtölés és imádság után, 1990-ben megalapította a Cor et Lumen Christi (Krisztus Szíve és Világossága) közösséget.

