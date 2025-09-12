Remény és hála Afrikából – Afréka és a nigériai Basil atya a Miskolci Egyházmegye iskoláiban

A nap első állomása az Edelényi Szent Miklós Görögkatolikus Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészeti Iskola volt. Az előadáson részt vett Bartha József igazgató, Juhász Géza első helynök, Kovács Lajos iskolalelkész, valamint a Miskolci Egyházmegye közfeladatot ellátó intézményeinek képviselői, Bialkó Mária igazgató asszony vezetésével. A gyermekek és pedagógusok nagy figyelemmel hallgatták vendégeiket, akik személyes tapasztalataikon keresztül mutatták be a missziós élet szépségeit és kihívásait.

A program délután a Miskolci Görögkatolikus Általános Iskolában folytatódott, ahol Béres Gáborné igazgató asszony, Stefán Zoltán iskolalelkész, valamint Ferenciné Barabás Emőke fogadta a vendégeket. Az iskola közössége nyitott szívvel hallgatta a tanúságtételeket, és sok diák aktívan bekapcsolódott a beszélgetésbe.

Basil atya előadásában kendőzetlenül beszélt hazája, Nigéria súlyos nehézségeiről. Elmondta, hogy sok helyen nincs megfelelő egészségügyi ellátás, és bár nagy a szükség, a kórházak nem épülnek meg, részben forráshiány, részben a korrupció következtében. A betegségek gyakran végzetesek, nem a kezelhetetlenségük, hanem az alapvető infrastruktúra hiánya miatt.

Mindezek ellenére valódi reményről tett tanúságot: a magyar emberek, a Hungary Helps Program, valamint Fodor Réka áldozatos szolgálata révén elindultak olyan kezdeményezések, amelyek valódi változást hozhatnak. Iskolák és kórházak épülhetnek, és mindezek mögött élő hit, segítő szeretet és konkrét cselekvés áll.

Fodor Réka (Afréka) orvosi missziós szolgálata révén számtalanszor bizonyította, hogy az önzetlen szeretet képes határokat átlépni, életeket menteni és hidakat építeni kultúrák között. Az iskolák diákjai nemcsak egy előadást hallhattak tőle, hanem egy olyan életpéldával találkozhattak, amely ébresztő és formáló hatással lehet a jövő generációira is.

Basil atya azt is elmondta, hogy számos nigériai ösztöndíjas fiatal tanul jelenleg is magyarországi egyetemeken. Ezek a fiatalok olyan tudást szereznek, amelyet hazatérve saját közösségeik javára fordíthatnak majd. Fodor Réka doktornő alapítványa közvetlenül is hozzájárul ehhez a küldetéshez: új iskola építését segíti elő, és 350 afrikai diák tanulmányait is támogatja. A tanulás lehetősége ezekben a közösségekben valódi ajándék, olyan esély, amely jövőt adhat a családoknak, falvaknak, sőt egész térségeknek.

Az ilyen találkozások méltó kifejezései annak az elköteleződésnek, amelyet a Miskolci Egyházmegye iskolái a keresztény értékrend szerinti nevelés mellett vállalnak. A globális felelősségvállalásra, szolidaritásra és együttérzésre nevelés már gyermekkorban kezdődik, és ezek a személyes találkozások valódi lelki magokat vetnek el a szívekben.

Afréka és Basil atya jelenléte és tanúságtétele valódi lelki ajándék volt iskoláink közösségeinek, és megerősítés abban, hogy a hit, a szeretet és a szolgálat egymást erősítve képesek jobbá tenni a világot – akár itt, akár Afrikában.

Szeptember 13-án 11 órakor az Ars Sacra Fesztivál keretében kiállítást nyitnak meg a Pécsi Püspöki Hittudományi Főiskolán Greguss Anna nigériai fotóiból, ahová mindenkit szeretettel várnak. * Az Afréka Alapítvány továbbra is várja olvasóink és minden jóakaratú ember adományait, hogy minél több gyermek és fiatal járhasson iskolába, minél több ember kaphasson orvosi ellátást, gyógyszert, élelmet. Afréka Alapítvány 10101346-27099400-01004002 (IBAN: HU66 SWIFT-kód: BUDAHUHB) * Németh Lilla – Dr. Fodor Réka Afréka 3. – Adi m mma – Egy afrikai törzs tanítása arról, hogy a boldogság nem a szenvedés hiánya című kötete megvásárolható az Új Ember könyvesboltban (Budapest V. kerület, Ferenciek tere 7–8. Nyitvatartás: hétfőtől péntekig: 9–18 óráig), vagy megrendelhető az Új Ember online könyváruházban.

Szöveg: Makkai László görögkatolikus lelkész, igazgató

Fotó: Lambert Attila

Forrás: Miskolci Egyházmegye

Magyar Kurír