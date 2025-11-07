Remény a romokból – Kiállítás nyílt Rómában libanoni templomok magyar újjáépítéséről

A projekt több mint egy építészeti konzervációs program, inkább a remény és a folytonosság vízióját testesíti meg, mivel a kultikus szent helyeket a hit, az identitás és a hovatartozás élő szimbólumaiként őrzi meg. Libanon templomai évszázados keresztény hagyományokra építve mindig is a közösségek identitásának oszlopai voltak, melyek a szentek, a liturgiák és családtörténetek emlékét őrzik és továbbra is hivatkozási pontként szolgálnak a falvak mindennapi életében még a háborús és migrációs nehézségek ellenére is. A kegyhelyek helyreállításával a projekt nemcsak a templomépületet újította meg, hanem a közösségek lelki-szellemi életét is, biztosítva, hogy a hitbéli örökség továbbra is meg- és egybetartó erőforrás maradjon. A kezdeményezés a Pázmány Péter Katolikus Egyetem, a Kasliki Szentlélek Egyetem (USEK Libanon) és a Libanoni Régészeti Főigazgatóság együttműködésének köszönhetően valósult meg a Hungary Helps Program támogatásával. A program magyar és libanoni szakértőket, kézműveseket és önkénteseket hozott össze a közös megőrzés küldetésében, mintegy a nemzetközi szolidaritás és a kölcsönös tisztelet konkrét jeleként. A kiállítás kedd esti megnyitóján részt vett Azbej Tristan, a Külgazdasági és Külügyminisztérium üldözött keresztényeket segítő programokért felelős államtitkára, Habsburg-Lotharingiai Eduárd szentszéki magyar nagykövet, Michael Jalakh érsek, a Keleti Egyházak Dikasztériumának titkára, Joseph Moukarzel atya, a Libanoni Szentlélek Egyetem elnöke, Sarkis Khoury, a Libanoni Kulturális Minisztérium régiségügyi főigazgatója, valamint a diplomáciai testületek tagjai.

Az ünnepi ülést Habsburg-Lotharingiai Eduárd szentszéki magyar nagykövet nyitotta meg. A kiállítás címe – Remény a romokból – fontos üzenetet hordoz: a libanoni keresztényeknek van reményük. Reményük van arra, hogy szülőföldjükön maradva boldogulhassanak, megőrizve hitüket, az ottani keresztény közösségeiket és gazdag kulturális örökségüket. A Magyar Állam ehhez segítette hozzá őket a kiállításon is látható libanoni templomok és kolostorok restaurálásának előmozdításával. Ezek az épületek ugyanis nemcsak téglák és falak, hanem a közösséget összefogó, összetartó erőt képviselnek, magának a keleti keresztény identitásnak az oszlopai, hordozói. (...)

XIV. Leó pápa maga is kiemelt figyelmet fordít a keleti közösségekre, ennek jele, hogy első apostoli útja november végén Törökországba és Libanonba vezet, illetve még beiktatása előtt, május közepén fogadta a keleti egyházak szentévi zarándoklata alkalmából Rómába érkező híveket. Ekkor felhívta a figyelmet a keleti hagyományok megőrzésének jelentőségére és fájdalommal idézte fel, hogy sok keleti keresztény menekülni kényszerül szülőföldjéről, és azt is hangsúlyozta, hogy a szülőföld elvesztése a vallási identitás elvesztésével is járhat. Ennek megelőzésében segít a Magyar Állam a Közel-Kelet, köztük Libanon kulturális és vallási örökségének helyreállításával, amellyel azt üzenik az ott élő keleti keresztény közösségeknek: van reményük. Ez a kiállítás és az előadások ennek a reménynek az üzenetét közvetítik – zárta beszédét a szentszéki nagykövet.

A Hungary Helps program keretében Azbej Tristan államtitkár ismertette a közös együttműködés jelentőségét és eredményeit. Elmondta, hogy különösen büszke arra, hogy Libanon keresztény kulturális és vallási örökségének megőrzéséért dolgozhatnak, tudva, hogy kulturális örökség nélkül a közösség identitása veszélybe kerülhet. A „Libanoni oszlopok – Megőrzés a megtartásért” kulturális örökségvédelmi projekt jó példa arra, hogyan lehet hozzájárulni a helyi közösségek újjáéledéséhez vallási és kulturális örökségük revitalizációján keresztül. (...)

