Rendőrmotoros felvezetéssel rajtoltak – A hajdani gyermeknapokra emlékezik a szombathelyi karitász

A résztvevők nemcsak értékes ajándékokat kaptak, hanem nevezési díjaikkal – általuk felajánlott játékokkal, könyvekkel – nehéz sorsú társaikat is segítették. Rengeteg meséskönyvet, társasjátékot, kabalaállatkát adtak be nevezési díjként, csupa-csupa olyan játékot, aminek ők maguk is örülnének. Az így összegyűlt játék- és könyvadományokat a nagycsaládosok és a nehéz helyzetben élő családok közt osztotta szét a Szombathelyi Egyházmegyei Karitász.

Minden évben nagyon sok iskola nevezett a futógálára, volt, hogy 400 gyermek indult; nemcsak a megyeszékhelyről, hanem a megye több településéről jöttek alsósok és felsősök, hogy a két, illetve négykilométeres távba minden energiájukat beleadják.

Faragó Gyula alezredes és rendőrkollégái biztosították a gyerekek szabad mozgását; nekik is minden évben nagyszerű program volt ez: a rendőrök is folyamatosan biztatták a futóverseny résztvevőit. A rajt pedig minden gyermeknek emlékezetes marad, hiszen rendőrmotoros felvezetéssel indulhattak.

Mindkét távon inkább a részvétel volt a fontos, mert kivétel nélkül mindenki kapott ajándékot: az első helyezettek kerékpárokat, óriási plüss macikat, sportfelszereléseket.

A futógála előtt egész éven át gyűjtést szervezett a karitász Ausztriában – Ugri Mihály, a Magyar Katolikus Közösség Pasztorális Tanácsának világi elnöke, Hirschl József illmitzi plébános és Czupy Éva, a Katolikus Magyar Értelmiségi Mozgalom Pax Romana nyugati tagozata elnökségi tagja segítségével.

Rengeteg plüssjáték gyűlt össze, amelyekből a futógálán részt vevő minden gyermek vihetett kedves emlékként egyet-egyet. A plüssök mellett Istók András jóvoltából a Győri Keksz ajándékcsomagját is hazavihették a fiatalok, valamint a gyermeknap alkalmából lufit is kaptak.

„Hogy minél több ajándékot tudjunk adni, csináltunk hullahoppkarika-, labdapattogtató és ugrókötélversenyeket, valamint aszfaltrajzversenyt. A szülőket is bevontuk a rendezvénybe, mindent jutalmaztunk, és mindenki nagyon sok ajándékot kapott” – emlékezett vissza a 2004-ig tartó eseménysorozatra Tuczainé Régvári Marietta karitászigazgató.

