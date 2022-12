RÉV: segítség a függőségben szenvedőknek és családtagjaiknak

Csoportfoglalkozásokkal, segítő beszélgetéssel, pszichológiai tanácsadással, pszichiáterrel történő konzultációval, pár- és családterápiával, szülőkonzultációval várják a segítségre szorulókat, illetve szeretteiket.

A RÉV Szenvedélybeteg-segítő Szolgálat 1994 óta segíti a szenvedélybetegeket és hozzátartozóikat. Az országos hálózat munkatársai, pszichológusok, pszichiáterek, szociálpedagógusok, gyászcsoportvezetők, szociális munkások, családterapeuták szeretettel várják azokat, akik úgy érzik, hogy valamilyen függőséggel, szenvedélybetegséggel küzdenek. Egyéni tanácsadás és csoportfoglalkozás keretében tudnak segítséget nyújtani nekik és hozzátartozóiknak. Ezek a szolgáltatások teljes mértékben ingyenesen vehetők igénybe.

Legújabb programjuk, a „Digitális detox” kihívás a telefon- és közösségimédia-függőséget segít csökkenteni. A folyamat személyes beszélgetéssel kezdődik a RÉV Szolgálatnál, majd a jelentkezőnek tíz napig egy szakemberek által összeállított munkafüzet instrukcióit kell követniük. Ezek az instrukciók az online jelenlét helyett az offline világ megismerése felé irányítják a résztvevőt; a tudatosabb jelenlétre, az „itt és most”-ra fókuszálva segítenek felfedezni az offline világ tevékenységeiben rejlő lehetőségeket, örömöket. Miután a jelentkező tejesítette a kihívást, ismét személyes beszélgetés során megoszthatja tapasztalatait egy szakemberrel, de igény szerint a konzultációk folytatódhatnak tovább is. A cél, hogy a résztvevő megismerje az online világhoz való viszonyát.

Egyéb függőségi problémákra is nyújtanak megoldást a RÉV-nél; heti rendszerességgel tartanak foglalkozást alkoholproblémákkal küzdőknek, 2023 elején pedig gyászfeldolgozó csoport is indul a Budapest XI. kerületi központban. Drogproblémákkal küzdőknek segítséget tudnak nyújtani abban, hogy bentlakásos ellátásba kerüljenek, illetve megelőző-felvilágosító szolgáltatást is nyújtanak azoknak, akiket csekély mennyiségű kábítószerrel való visszaélés miatt a hatóság erre kötelez.

Nagyon fontosnak tartják, hogy bármilyen függőségről, szenvedélybetegségről legyen is szó, a hozzátartozók is részt vegyenek a kezelésben, hiszen a felépüléshez elengedhetetlen, hogy a szenvedélybeteg kapcsolatrendszere is megújuljon. Sok feladata van a családnak, rokonoknak, barátoknak, a szűkebb és tágabb környezetnek ebben a folyamatban. Ebben is segítséget nyújtanak, például pár- és családterápia keretébwn, de várják szülők, nagyszülők jelentkezését szülőkonzultációra.

Sokszor előfordul, hogy maga a felnőtt szenvedélybeteg nem akar segítséget kérni, családtagjai szerint pedig szüksége lenne rá. Ezeket a családtagokat is szívesen látják, nekik is tudnak szakmai tanácsot nyújtani arra vonatkozóan, hogy hogyan segíthetnek a környezetükben élő függőségben szenvedőnek.

Ha úgy érzi, hogy Ön vagy hozzátartozója segítségre, támogatásra szorul valamilyen függőség, szenvedélybetegség miatt, keresse bizalommal a RÉV Szenvedélybeteg-segítő Szolgálatot az alábbi elérhetőségeken.

Cím: 1115 Budapest, Bartók Béla út 104.

Telefon: 06-1-466-44-55, 06-1-361-42-52

E-mail: caritas.revbp@caritas.org.hu

Facebook: www.facebook.com/revbudapest

Web: www.karitasz.hu/rev

Forrás: RÉV Szenvedélybeteg-segítő Szolgálat

Fotó: Pixabay

Magyar Kurír