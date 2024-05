Róma ad otthont a sportról és a spiritualitásról szóló nemzetközi konferenciának

A 2024-es párizsi olimpiai játékok keretében Franciaország szentszéki nagykövetsége és a vatikáni Kultúra és Nevelés Dikasztériuma május 16–18. között nemzetközi konferenciát szervez a sport és a spiritualitás témájában. A Bevetem magam (olaszul: Mettere la vita in gioco) rendezvényen mintegy kétszáz résztvevő lesz jelen: hivatásos, paralimpiai és amatőr sportolók, nemzetközi sportszervezetek képviselői, sportklubok vezetői, továbbá sport, pedagógia, szociológia, antropológia, filozófia, teológia szakos egyetemi hallgatók, valamint a sportolók lelkigondozásában résztvevők, akik a kortárs társadalom egyik legtöbbet gyakorolt és követett kulturális tevékenységének spirituális vonatkozásait vitatják meg.

A sportnak ugyanis mindig is volt kapcsolata az élet spirituális dimenziójával, ahogy azt Ferenc pápa is többször hangsúlyozta – jegyezte meg José Tolentino Mendonça bíboros, aki május 16-án nyitja majd meg a konferenciát. „Ha a sport történetére az Egyház történetével párhuzamosan tekintünk, akkor sok olyan pillanatot találunk, amikor a sport inspirációt adott és metaforája volt a keresztények életének, vagy maga a kereszténység gazdagította a sportot humanista látásmódjával” – mondta a Kultúra és Nevelés Dikasztériumának prefektusa az eseményről tartott május 6-i, hétfői sajtótájékoztatón, amelyen részt vett Florence Mangin, Franciaország szentszéki nagykövete is.

A résztvevők megpróbálják megérteni, miért olyan népszerű manapság a sport, meghatározni a kockázatokat, felmérni jelentőségét egy testvéribb, toleránsabb és tisztességesebb társadalom építése szempontjából, és ezáltal felismerni, hogyan nyilvánul meg Isten a sportversenyeken. A rendezvény célja, hogy választ találjanak két alapvető kérdésre: „Mit adhat a sport az Egyháznak?” és „Mit adhat az Egyház a sportnak?” Ezért választották a konferencia címének a Bevetem magam kifejezést – mondta Mendonça bíboros.

Az első napon, május 16-án, az Egyház és a sport kapcsolatáról tanácskoznak, kiemelkedő sportolók tanúságtételének, valamint néhány olyan konkrét lelkipásztori tapasztalat megosztásával, amelyek a sportot az evangélium szolgálatába állítják, az evangéliumot pedig a sport szolgálatába. A második napon, május 17-én, az „Ember és a sport” kapcsolata áll majd a középpontban az olasz és francia egyetemek magasan kvalifikált előadóinak felszólalásaiban, akik a sportról pedagógiai, filozófiai, szociológiai és teológiai jelentőségük alapján beszélnek. A harmadik nap, május 18-a, gyakorlatiasabb jelleggel rendelkezik: egy szolidaritási sporteseményt rendeznek, egy testvériességi váltófutást, amelynek célja, hogy megmutassa a civil társadalomnak a sport társadalmi jelentőségét.

A nemzetközi konferencián részt vesz a Ferences Mária Liga és a Bodon FC képviseletében Bodon Péter alapító, továbbá Magó Kinga magyar sportpasztorációs referens, a Katolikus Iskolák Diák Sportszövetségének elnöke is.

Forrás és fotó: Vatikáni Rádió

Magyar Kurír