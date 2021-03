Rómából, magyar nyelven, határok nélkül – A Magyar Kurír főszerkesztője a 90 éves Vatikáni Rádióról

Első találkozása a Vatikáni Rádióval esztergomi, középiskolai tanulmányai idejére tehető. Nagyváradról került Magyarországra, a ferences gimnáziumban tanult, és segédkezett egy szintén nagyváradi származású szociális testvérnek az esztergomi érseki palotában és a bazilikában. Magda testvér áhítattal hallgatta mindig a Vatikáni Rádió adásait, szinte a „nyolcadik szentség” volt számára. Az adás időpontja szent volt számára – és ez elgondolkodtatta az ifjú Kuzmányi Istvánt, mi is lehet olyan fontos, hogy ehhez igazítja az egész napját Magda testvér. Pár napra rá elsétált a városháza mellett, melynek nyitott ablakán át kihallatszódott a Vatikáni Rádió műsora, a híres Christus vincit-szignál. Ezután kért a ferences atyáktól egy rádiókészüléket, és Vilmos testvér jóvoltából élőben hallgathatta a Vatikáni Rádiót. Meghatározó élmény volt számára akkor Rómából magyar nyelven az Egyházról, a pápáról hallani.

Azóta sok esztendő eltelt, és a Gondviselés médiaapostolkodással bízta meg őt. Amikor Erdő Péter bíboros, a MKPK akkori elnöke felkérte Kuzmányi Istvánt a Magyar Kurír vezetésére, nagy biztonságot adott számára a tudat, hogy Rómában van „egy barát, egy társ, akire mindig számíthat”: a Vatikáni Rádió magyar adása és munkatársai. Ezzel az üzenettel adta át neki elődje, Neumayer Katalin a főszerkesztői posztot. Első útja ezért barátja, Török Csaba atya oldalán – aki korábban szintén a Vatikáni Rádió munkatársa volt – Rómába vezetett. Akkor ismerkedett meg személyesen az akkori felelős szerkesztővel, Vertse Mártával, illetve a két szerkesztővel, Somogyi Viktóriával és Gedő Ágnessel. Azóta is nagy biztonságot jelent a tudat, hogy baráti kapcsolat fűzi össze a két médiumot, a rádió által készített anyagok pedig óriási segítséget jelentenek a Magyar Kurír szerkesztőinek és olvasóinak egyaránt.

Az együttműködés ma is tart, noha az eszközök megváltoztak: a 2000-es évek elején még faxon érkezett a Vatikáni Rádió napi adásának szövege a Magyar Kurír szerkesztőségébe. Azóta a rádiónak is saját honlapja van, minden elérhetővé vált a világ számos pontjáról.

Mi a Vatikáni Rádió szerepe a mai katolikus médiapalettán? Bábel Balázs érseket idézve Kuzmányi István a Vatikáni Rádió mai szerepéről szólva elmondta: „Minden regiszteren játszanunk kell, és minden regiszter egyaránt fontos”. A Vatikáni Rádió nem csupán az elmúlt 90 évben, hanem a jelenben is társ a keresztény ember életében. A katolikus ember jellemzően igényes, szeret több forrásból, hitelesen tájékozódni, olvas, rádiót hallgat – ebben kulcsfontosságú a Vatikáni Rádió szerepe. A honlapjáról tudhatunk meg sok fontos, központi hírt, akár papként is; példaként a nagyheti szertartásokat említette Kuzmányi István, melyeket érintettek a pandémia miatt bevezetett korlátozások. De a világi hívők is találnak érdekességeket adott esetben a Vatikáni Rádió Facebook-oldalán; például néhány szép fotót arról, hogy Jeruzsálemben, Betlehemben leesett a hó. Nagyszerű dolog meghallgatni a Szentatya hamvazószerdai homíliájáról készült összefoglalókat magyar nyelven akár a rádióban, akár az interneten keresztül.

Sokan eltemették már a rádiót és a televíziót, arra számítottak, hogy az internet megjelenésével ezek a médiumok kiszorulnak az emberek életéből. Milyen jövője van ma a rádiónak mint médiumnak? Kuzmányi István ezzel kapcsolatban személyes tapasztalatát osztotta meg a hallgatókkal: Amikor átvette az Új Ember szerkesztőségét, és vele együtt megörökölte a könyvkiadást, mindenki azt mondta, hogy ez egy idejétmúlt műfaj a lapkiadással együtt... Ugyanakkor negyven fölött már azt látja, hogy azok az emberek, akiknek fontos a nyomtatott sajtó és a rádió, ugyanolyan fontosak, mint a fiatalok, akik az Instagramon vagy a Facebookon szerzik be az információkat. Mi nem mondhatunk le senkiről. A hallgatottsági, olvasottsági adatok alapján pedig nincs ok a szomorúságra. És még ha el is jutnánk egyszer oda, hogy nagyon lecsökken a rádió hallgatottsága, vagy a nyomtatott sajtótermékek vásárlása – most hála Istennek nem vagyunk ebben a helyzetben –, akkor sem szabad lemondanunk azokról az emberekről, akiknek fontos, hogy megkapják az evangélium üzenetét, vagy a napi híreket.

Kuzmányi István szerint a Vatikáni Rádió magyar adásának egyik karizmája, hogy jó hallgatni a műsorokat, melyeket szép, „rádiós hangon” készítenek. Szabó Ferenc SJ, aki egyidős a Vatikáni Rádióval, és negyed századon át vezette a magyar tagozatot, arra a kérdésre, hogy mit jelent magyarnak lenni, így felelt: noha beszéli a francia és az olasz nyelvet is, de a magyar nyelvnél szebb és csengőbb nincs. Ha pedig ezen a csengő magyar hangon hallgathatjuk a pápa szavait, vagy a vatikáni események, az egyházi történések híreit, ahhoz semmi nem ér fel. Emellett jó olvasni, megnézni és lájkolni egy képet az Instagramon, de az, hogy valaki magyarul szól hozzánk az Egyház szívéből, minden élménynél többet ér.

A Vatikáni Rádió munkáján keresztül megtapasztalhatjuk, mit is jelent katolikusnak lenni. Az egyik olvasatban határtalanságot jelent: vagyis Rómából, magyar nyelven, határok nélkül szól az adás mindenkinek. Éljen valaki Csángóföldön, Erdélyben, Felvidéken vagy az Egyesült Államokban, Ausztráliában, ugyanazt a tiszta hangot hallja, ami a szó nemes és teológiai értelmében is katolikus, és főként Rómából érkezik.

Végezetül Kuzmányi István azt kívánta a Vatikáni Rádió magyar szerkesztőségének, hogy ez a hang maradjon meg a következő 90 évben is, és a pápa tudjon magyarul szólni a rádió hullámhosszán, vagy a honlapon keresztül. Mindaz, amit katolikus jelzővel szoktunk illetni – tehát nemcsak vatikáni történés, hanem a világegyházi – megszólaljon, és sikerüljön átfogni az élet teljességét a Vatikáni Rádió műsoraiban; akár egy ilyen egyszerű történésen keresztül is, mint hogy az Egyház egyik nagyon fontos helyszínén, a Szentföldön leesett a hó. A Magyar Kurír és az Új Ember szerkesztősége és olvasói nevében boldog születésnapot kívánt Kuzmányi István főszerkesztő, további gyümölcsöző munkát a hallgatók és az olvasók érdekében.

