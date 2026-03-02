Rózsafüzérrel a veszélyben lévő magzatokért – Elindult a 40 Nap az Életért imaszolgálat Vácon

Az imaszolgálat kezdetén, február 19-én Marton Zsolt megyéspüspök szentmisét mutatott be a váci Karolina-kápolnában, melyet az imaszolgálat munkatársaiért ajánlott fel, hogy segíteni tudjanak, és a segítségre szorulókért ajánlott, hogy merjenek segítséget kérni.

Mózes ötödik könyvének az olvasmánya a helyes választásról szólt. Mózes figyelmezteti a népet: amennyiben a pogányok módjára bálványimádókká válnak, nem az élet útján járnak. Az életet akkor választják, ha az Urat, az egyetlen igaz Istent imádják, törvényeit megtartják. Most is erre hív minket Isten, mert az élet kultúrája az Istentől kapott életet jelenti. Ezt őrizzük, ezt értéknek tartjuk, ezért imádkozunk – mondta Marton Zsolt püspök.

A váci kampány szervezője, Sréderné Devecz Valéria először Budapesten vett részt a szolgálatban, majd 2023-ban megszervezte az első váci kampányt, amelyet több megbeszélés és egy életvédelmi nap készített elő. Sréderné Devecz Valéria azt mondja, többségében pozitív visszajelzést kapnak jelenlétük során. Egyik alkalommal egy nagypapa kérte az imájukat, mert nagyon szerettek volna már unokát. Sok nő is kéri a segítségüket az abortusz utáni gyógyuláshoz. Az önkéntes imádkozók abban reménykednek, hogy az ima hatására az anyukák a várandósság megszakítása helyett megszülik a kisbabáikat – tette hozzá a főszervező.

Sréderné Devecz Valéria szervezésében a Váci Jávorszky Ödön Kórház bejáratánál hétfőnként és szerdánként reggel 7 órától délután 5 óráig imádkoznak az önkéntesek. Várják a csatlakozókat! Jelentkezni ezen az e-mail-címen lehet: s.devecz.vali@gmail.com

A 40 Nap az Életért imaszolgálat az Amerikai Egyesült Államokban született 2007-ben, és a rózsafüzér erejének köszönhetően már 71 országban szerveznek összehangolt kampányt. Több mint 26 ezer kisbaba megszülethetett, 180 terhességmegszakítást végző intézmény bezárt és több mint 275 dolgozó tért meg.

Magyarországon 2021 óta már 13 városban tartanak imaszolgálatot. Egyre több édesanyának ad bátorítást az ima és az imádkozók békés jelenléte, akik a segítséget kérőt az ajánlott segítő szervezettel is összekötik.

Vácon a heti 15 abortusz tízre csökkent. Az imaszolgálat ideje alatt többen nem mentek el az előjegyzett beavatkozási időpontra.

*

KSH adatok Magyarországon (2024)

100 élve születésre 43 magzati veszteség (33 293)

100 élve születésre 26 terhességmegszakítás (20 257)

100 élve születésre 69 veszteség, azaz összesen (53 550)

Forrás és fotó: Váci Egyházmegye

