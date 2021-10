Rózsaszínben a szegedi Szent Gellért Fórum Stadionja a mellrák elleni küzdelem jegyében

A Szeged-Csanádi Egyházmegye kulturális és sportközpontja, a Szent Gellért Fórum ezúton is szeretné kifejezni társadalmi felelősségvállalását, és felhívni a figyelmet a rendszeres önvizsgálat és szűrés, ezáltal a korai felismerés, valamint a megelőzés fontosságára.

A megelőzés egyik legjobb módja a rendszeres sportolás, testmozgás, amely egyébként a már betegségen átesettek felépülését is segíti. A fizikai aktivitás pozitívan befolyásolja az életminőségét, javítja a fizikai állapotot, és lelkileg is feltölt.

A Szent Gellért Fórum szinte minden kedvelt és ismert sportágat kiszolgál. A szabadidő minőségi eltöltésére különböző sportpályák és közösségi terek állnak rendelkezésre, ahol a sportolni vágyó felnőttek és a gyermekek egyaránt találnak maguknak tartalmas elfoglaltságot.

A létesítmény igyekszik minden világnap fontosságára látványos módon felhívni a figyelmet: különleges díszkivilágítással figyelmeztet a közösség, társadalom felé kiemelt jelentőségű világnapokra. Ezúttal rózsaszínbe öltözött a szegedi stadion, hogy emlékeztessen a mellrák korai felismerésének, valamint megelőzésének fontosságára.

„Az önvizsgálat életet is menthet, és nem csak októberben fontos. Szánjunk magunkra minden hónapban öt percet, és ez alól a férfiak sem kivételek! Bár a mellrákos megbetegedések főként a nőket, azon belül is leggyakrabban a középkorúakat érinti, de sajnos a férfiaknál is előfordul ez a betegség” – olvasható a Szeged-Csanádi Egyházmegye honlapján.

Forrás: Szeged-Csanádi Egyházmegye

Fotó: Sándor Judit

Magyar Kurír