Rugalmas tanulási utak a szakképzésben – Szakmai konferenciát tartottak Vácon

Rugalmas tanulási utak a szakképzésben címmel rendezett konferenciát a Piarista Rend Magyar Tartománya az Innovációs és Technológiai Minisztérium támogatásával a váci Piarista Kilátó Központban. A több mint százhúsz szakember részvételével megvalósult szakmai konzultációt Pölöskei Gáborné, az Innovációs és Technológiai Minisztérium szakképzésért felelős helyettes államtitkára nyitotta meg.

Az államtitkári köszöntő összefoglalta azokat a jelentős lépéseket, amelyek a Szakképzés 4.0 stratégiában foglaltak szerint megvalósulnak. Pölöskei Gáborné beszédében kiemelte: a rugalmas tanulási utakat támogató programok azért jöttek létre, hogy a szakképzésben minden olyan fiatal lehetőséget találjon, aki számára a továbbtanulás korábban lehetetlen volt. A szakképzést előkészítő, azaz orientációs évfolyam mellett a Dobbantó Program, illetve a Műhelyiskola lehetőséget ad arra, hogy a fiatalok a számukra legoptimálisabb szakmaválasztási, szakmaszerzési úton haladjanak végig. Az államtitkár kifejezte köszönetét minden oktatónak, intézménynek, ahol vállalták a pilotprogramok elindítását. Kiemelte, hogy a rugalmas tanulási utakat támogató szakmai fejlesztések, eredmények hamarosan elérhetőek lesznek az Innovatív Képzéstámogató Központ (IKK) honlapján.

A konferencián a szakmai felügyeleti és módszertani szervezetek, a szakképzési centrumok, valamint a programokat működtető intézmények képviselőinek előadásai nyomán a résztvevők megismerhették az említett programok legfontosabb módszereit, valamint tapasztalatokat cserélhettek.

A szakmai konferencia egyben programértékelése is a gödi Piarista Szakképző Iskola és Kollégiumban megvalósult Göd 2.0 hároméves pilotprogramnak, a Piarista Rend Magyar Tartománya és a szakminisztérium innovatív közös kezdeményezéseként életre hívott új, országosan adaptálható intézményi modell, az orientációs vagy szakképzést előkészítő évfolyam kidolgozásának. Az egyéni tanulási utak pedagógiáján, az egyéni és csoportos kísérésen, a személyes pályaorientáción és az életpálya-tanácsadáson alapuló gödi intézményi modell módszertanát, jó gyakorlatait összefoglaló, a Zöldellő életfának gyönyörű-szép ága – Orientációs évfolyam a magyar szakképzésben című kötetet szintén a konferencián mutatták be. A modellt fejlesztő és jelenleg is alkalmazó gödi intézményben eddig közel 150 fiatal találta meg szakmáját, hivatását az orientációs évfolyam során. A hároméves pilotprogram megvalósítását a Nemzeti Foglalkoztatási Alap biztosította.

A konferencián Szakál Ádám, a Piarista Rend tartományfőnöke elmondta: „Egy olyan konferencián vagyunk, ami a gyerekekért, fiatalokért, együttműködésben született innovációk nagyszerű példáját mutatja meg. A rugalmas tanulási utak összecsengenek a piarista küldetéssel: egyénileg figyelni minden tanulóra. Tartományunknak is jelentős tanulás volt ez a folyamat. Három év munkája, amiben egy új programot vezettünk be és próbáltunk ki, intézményt fejlesztettünk, tapasztalatokat és tudást osztottunk meg. Büszkék vagyunk rá, és öröm tölt el bennünket, hogy otthont adhatunk ennek az alkalomnak, és annak, hogy itt is kifejeződik az a közösség és elköteleződés, amiben dolgoztunk.”

A szakmai konferencia az Innovációs és Technológia Minisztérium támogatásával, az SZFF/69-7/2021-ITM_SZERZ támogatási okirat keretében valósult meg.

Forrás és fotó: Piarista Rend Magyar Tartománya

Magyar Kurír